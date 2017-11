Płock: Msza św. za zmarłych w Hospicjum Płockim

Około tysiąca wiernych wzięło udział w dorocznej Mszy św. w intencji osób dorosłych i dzieci, zmarłych w placówkach Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Liturgię w kościele parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku sprawował ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz parafii w Rogozinie, wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim: „Miernikiem naszego zbawienia będzie to, czy służyliśmy Jezusowi w cierpiącym bliźnim” – głosił kaznodzieja.

Msza św. w intencji zmarłych w Hospicjum Płockim tradycyjnie zgromadziła wielu wiernych, głównie rodzin podopiecznych Hospicjum Płockiego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Modlono się także w intencji pracowników tej placówki hospicyjnej oraz za rodziny, które otaczały chorych swoją opieką.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz parafii pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie koło Płocka oraz wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim. W kazaniu przypomniał, jak wiele uwagi Jezus poświęcał chorym, biednym i grzesznikom, których darzył szczególną miłością. Opiekował się On zwłaszcza ludźmi „zepchniętymi na margines, niedocenianymi i poniżanymi”.

Duszpasterz dodał, że w Ewangelii często spotyka się opisy sytuacji, w których Jezus z wyrozumiałością odnosi się do cierpienia chorych. W pewnych sytuacjach interweniuje, czyniąc cuda i pogłębiając tym sposobem wiarę w Boga. Uzdrowienie staje się „znakiem obecności i działania Boga, zbawienia i wolności, którą przynosi Jezus”.

„Chrześcijanin jest wezwany poprzez wiarę w Boga, by nie zatrzymywać się na zewnętrznym wyglądzie, na zjawiskowości życia, lecz starać się spojrzeć głębiej, by ‚zobaczyć’ i ocenić z bliska i z wiarą innych ludzi, życie, pracę i otaczającą nas rzeczywistość. Wiara otwiera nie tylko oczy, lecz także i serce, by kochać i służyć, czynić dobro wszystkim, poświęcając w ten sposób swoje życie innym” – głosił duszpasterz.

Podkreślił również, ze Jezus utożsamia się z każdym cierpiącym. Służąc mu, człowiek zasługuje sobie na wejście do Królestwa Niebieskiego, na zbawienie. Miernikiem na sądzie ostatecznym – zbawienia lub potępienia – będzie to, czy człowiek „kochał i służył Jezusowi żyjącemu w cierpiącym bliźnim”.

W okolicznościowej Mszy św. wzięło udział około tysiąca wiernych: płocczan oraz mieszkańców podpłockich parafii. Obecny był m.in. kapelan Hospicjum Płockiego ks. Krzysztof Szuliński, który zachęcił rodziny zmarłych do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób przeżywających żałobę.

Natomiast Tomasz Korga, prezes Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego „Hospicjum Płockie” pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku stwierdził, że minione 30 lat pracy Hospicjum skłania do przywołania obrazów i wspomnień: „Jesteśmy z wami i dzięki wam – wszystkim, którzy nas otaczają. To dzięki wam przetrwaliśmy trudne momenty i możemy wciąż pomagać ludziom w określonym momencie życia, w przejściu na drugą stronę” – mówił do uczestników Mszy św.

Poprosił także o modlitwę oraz o wsparcie materialne, ponieważ w planach jest rozbudowa Hospicjum. Ponadto podczas Mszy św. zebrano tacę, która zostanie przeznaczona na potrzeby Hospicjum Płockiego.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił zespół Bosco Band ze „Stanisławówki”.

Hospicjum Płockie pw. św. Urszuli Ledóchowskiej prowadzi: Hospicjum Stacjonarne (dla osób w stanach terminalnych) przy ul. Piłsudskiego 37, Hospicjum Domowe dla dorosłych, Hospicjum Domowe dla dzieci oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dorosłych. Zapewnia chorym szeroki zakres usług medycznych, pielęgniarskich, socjalnych, psychicznych i duchowych. Pacjenci i ich rodziny mogą także skorzystać z porad Zespołu Konsultacyjno-Terapeutycznego. W październiku tego roku Hospicjum Płockie obchodziło jubileusz 30-lecia działalności.