Płock: obchody 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Ks. Franciszek Blachnicki odczytywał „znaki czasu”, zapominając o sobie i o uznaniu ze strony ludzi – mówił bp Piotr Libera 4 marca w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku, podczas obchodów 30. rocznicy śmierci założyciela Ruchu Światło-Życie. Około 200 członków Oazy i Domowego Kościoła modliło się o beatyfikację swojego założyciela.

W homilii bp Piotr Libera zauważył, że osoby słuchające ks. Blachnickiego miały wrażenie, że słuchają św. Pawła między innymi z powodu przeżycia nawrócenia w celi więziennej w Katowicach, gdzie, skazany na śmierć, długo oczekiwał na wykonanie wyroku.

Poza tym jego drogi krzyżowały się z drogą innego naśladowcy Pawła – św. Maksymiliana Kolbego. W Auschwitz Blachnicki spędził kilkanaście dni w celi, w której później konał Ojciec Maksymilian, a potem często wracał na rekolekcje do Niepokalanowa, żeby zgłębiać myśl „szaleńca Niepokalanej”.

„Ojciec Blachnicki spoglądał na świat, ogarnięty komunizmem i konsumpcyjnym kapitalizmem: w tym pierwszym widział `szatańską zmowę` przeciwko `Niewieście obleczonej w słońce` w drugim – zniewolenie przez `potężne siły antyewangelizacji`. Sądził, że Kościół na Zachodzie skapitulował wobec ducha świata; że zabrakło mu wizerunku człowieka, objawionego w Maryi” – głosił hierarcha.

Bp Libera zauważył, że jak wiele w życiu ks. Blachnickiego było „chwil z Wieczernika”, rekolekcji, samotnego „odchodzenia na pustynię”. Uważał on, że Duch Święty prowadzi Kościół drogą cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, a nie drogą nadprzyrodzonych doświadczeń.

„Nie należy niecierpliwie poszukiwać w wierze nadzwyczajnych znaków czy pragnąć nadzwyczajnych charyzmatów dla siebie. Oczywiście, nadzwyczajne znaki Boże są i wolno o nie prosić. Ale przede wszystkim należy uczyć się iść zwyczajną drogą wiary i zaufania pośród codzienności, niekiedy nawet pośród ciemności” – zaakcentował bp Libera.

Stwierdził, że być może źródło porażki niektórych ludzi oazy brało się stąd, iż szukali „idealnego Kościoła, idealnego księdza, idealnej liturgii”. Zaznaczył również, że diakonia – koinonia – liturgia musi być ziemska, konkretna, czasem kulejąca, ale na służbie parafii, w jedności z biskupem.

Mszę św. w płockiej „Studni” koncelebrowało 12 księży: opiekunów wspólnot oazowych w diecezji oraz w przeszłości związanych z Oazą. Po homilii odbył się obrzęd wezwania po imieniu do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych 30 osób, które przygotowują się do trzeciego stopnia Oazy Nowego Życia. Otrzymali także oni od bp. Libery wielkopostny notatnik. Biskup płocki poprowadził też modlitwę o beatyfikację ks. Blachnickiego.

Uczestnicy spotkania w „Studni” wysłuchali też konferencji „Przyjęliście wiarę, idźcie i czyńcie uczniów”, którą wygłosił ks. Krzysztof Ruciński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Zwrócił uwagę na wymiar relacji człowieka do Boga: „Mamy silną potrzebę doświadczenia obecności Boga, ale Bóg to nie uczucie. To, co uratowało Jezusa, to więź z Bogiem, a nie poczucie Jego obecności. Ta więź Boga z Człowiekiem przetrwała doświadczenie krzyża i męki” – podkreślił duszpasterz.

Dodał, że wierni są posłani, aby przemieniać uczniów Jezusa z tłumu we wspólnotę: wspólnotę eucharystyczną wspólnotę miłosierną. Jeśli Pan Bóg pozwoli w poddaniu Duchowi Świętemu stworzyć taki Kościół, to „proroctwa socjologów, którzy wieszczą koniec Kościoła, nie spełnią się”.

W programie spotkania znalazła się też agapa oraz konkursy o ks. Blachnickim. W konkursie plastycznym dla dzieci „Blachnicki w moich oczach” kolejne miejsca zajęli: 1 – Bartosz Gorczyński z parafii Serock, 2 – Małgorzata Marcinek z parafii św. Jakuba w Płocku-Imielnicy, 3 – Mateusz Gosik z parafii Szreńsk.

W konkursie wiedzy dla młodzieży „Sympatycy czy chrześcijanie?” główne miejsca zajęli: 1 – Joanna Wolska z parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, 2 – Agata Zawadzka z parafii Lucień, 3 – Weronika Wasiak z parafii św. Marcina w Gostyninie. Laureaci obu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody.

Spotkanie zakończyło się zebraniem Diecezjalnej Diakonii Jedności, podczas której podsumowano dotychczasowe inicjatywy i omówiono oazy letnie 2017.

W spotkaniu w Płocku uczestniczyło około 200 osób: członków Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Diecezjalna Diakonia Muzyczna.