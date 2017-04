Płock: po raz 14. odbyła się AutoFara „Z Jezusem w drogę”

Msza św. w intencji automobilistów i osób tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych oraz poświęcenie pojazdów, znalazły się z programie 14. AutoFary pod hasłem „Z Jezusem w drogę”. Podczas inaugurującej sezon motoryzacyjny imprezy na terenie parafii św. Bartłomieja w Płocku poświęcono samochody i motocykle: „W roli kierowców wielu z nas zachowuje się po pogańsku” – stwierdził ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii.

Mszy św. w intencji automobilistów i osób tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych przewodniczył ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii farnej i współorganizator motoryzacyjnej imprezy. W homilii stwierdził, że liczba ludzi, którzy giną w wypadkach na polskich drogach, to „wielki narodowy problem”. Dzieje się tak, bo w roli kierowców wiele osób zachowuje się po pogańsku.

„Wieszamy w samochodach różańce, wozimy wizerunki świętych, przyklejamy na karoserie znak pierwszych chrześcijan – rybę, a jednocześnie nie szanujemy bliźnich, innych użytkowników dróg, jesteśmy egoistami, przeklinamy, złorzeczymy, wykonujemy nieraz obraźliwe gesty, lekceważymy przepisy ruchu drogowego. Krajowy duszpasterz kierowców przypomina, że `jest to grzech, z którego katolik powinien się spowiadać i zdecydowanie dążyć do poprawy`” – cytował kaznodzieja.

Zaznaczył też, że życie ludzkie bywa często porównywane do drogi – żyć to znaczy być w drodze. W drodze rzadko bywa się samemu, przeważnie dzieli się ją z innymi ludźmi. Sztuką jest widzieć we współużytkowniku drogi swego bliźniego – brata i siostrę. Braterstwo kierownicy każe nam okazywać innym życzliwość i dobroć, być cierpliwym, przewidującym i uczynnym.

„Niech nasze poruszanie się po drogach stanie się wyrazem hołdu, składanego przez polskich kierowców polskiemu Papieżowi – Pielgrzymowi, który tak często był w drodze – w czasie swego pontyfikatu przebył ponad 1,6 mln kilometrów. Przyzywajmy przed podróżą orędownictwa św. Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców, ale też pamiętajmy o tym, że chrześcijanin siadający za kierownicą zawsze jest trzeźwy, kieruje się miłością na drodze” – podkreślił kaznodzieja.

Bezpośrednio po Mszy św. wierni odmówili modlitwę za kierowców, a następnie dokonano poświęcenia pojazdów, ustawionych na terenie kościoła oraz na Starym Rynku.

Każdy z właścicieli pojazdów otrzymał okolicznościowe pamiątki. Dla motocyklistów były to breloczki ze św. Krzysztofem, a dla kierowców aut – naklejka ze św. Krzysztofem i modlitwa do niego. Każdy uczestnik otrzymał deklarację „Jestem katolikiem” i modlitwę z 10 przykazaniami dla każdego kierującego, a także z okazji Niedzieli Biblijnej – fragment Listu św. Pawła do Galatów.

Podczas poświęcenia pojazdów zbierane były też ofiary na wakacyjne wyjazdy dla ministrantów i harcerzy z ZHR.

Płocka „AutoFara” organizowana jest zawsze na rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego. Pomysłodawcą imprezy jest płocczanin Sławomir Roszkowski, kolekcjoner zabytkowych samochodów, a współorganizatorem – parafia farna pw. św. Bartłomieja.