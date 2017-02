Płock: ponad 20 tys. „Skarbonek Miłosierdzia” na jałmużnę wielkopostną

Ponad 20 tys. „Skarbonek Miłosierdzia” na jałmużnę wielkopostną jest już w parafiach diecezji płockiej, skąd przekazane zostaną do rodzin i szkół. Do parafii trafiło także 40 tys. baranków wielkanocnych. W minionym roku z obu dzieł Caritas Diecezji Płockiej na swą działalność uzyskała około 120 tys. zł.

„Skarbonki Miłosierdzia” na jałmużnę oraz baranki wielkanocne cieszą się w diecezji płockiej dużym zainteresowaniem. Są przez wiernych nieodłącznie kojarzone z okresem Wielkiego Postu i następującymi po nim świętami Wielkiej Nocy.

Skarbonki zostały przekazane do parafii, skąd trafią do rodzin oraz szkół. Katecheci będą prowadzić katechezy, zachęcające uczniów do wyrzeczenia się jakiejś przyjemności, aby zaoszczędzone pieniądze wrzucić do „Skarbonki Miłosierdzia”, z myślą o potrzebujących pomocy materialnej.

Ponadto do parafii zostało już przekazanych 40 tysięcy baranków paschalnych z białej czekolady. Baranek, symbolizujący Jezusa Chrystusa, może zostać włożony do koszyczka wielkanocnego z pokarmami. Można go także nabyć w sklepie Caritas przy ul. Sienkiewicza 34 w Płocku.

W 2016 r. w ramach obu akcji w diecezji płockiej zebrano około 120 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na bieżące potrzeby Caritas Diecezji Płockiej, w tym na wsparcie domu dziennego pobytu dla chorych na Alzheimera, który znajduje się w Płocku przy ul. Sienkiewicza 54.

W całej Polsce Caritas rozprowadzi w Wielkim Poście 790 tys. „Skarbonek Miłosierdzia” na jałmużnę wielkopostną. Jest to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Środki zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne na rzecz osób chorych i starszych.