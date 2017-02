Płock: rośnie liczba osób pomagających rodzinom w Syrii

26 rodzin z ogarniętej wojną Syrii otrzymuje aktualnie pomoc finansową od wiernych i duchowieństwa diecezji płockiej. W przekazywaniu pomocy 22 rodzinom pośredniczy Caritas Diecezji Płockiej, poza tym dwóm pomaga biskup płocki Piotr Libera, a dwóm innym społeczność Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Program Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” polega na objęciu materialnym wsparciem konkretnej rodziny, która potrzebuje pomocy. Za przekazane środki można kupić żywność i inne potrzebne artykuły, opłacić opiekę medyczną, szkołę czy miejsce zamieszkania.

„Diecezja płocka do tej pory objęła opieką za pośrednictwem Caritas 22 rodziny. W stosunku do stycznia ta liczba wzrosła o 10 rodzin. Dla potrzebujących osób do tej pory zebraliśmy ponad 70.000 zł między innymi podczas zbiórki w całej diecezji. Projekt finansowo wsparli też księża pracujący w diecezji i instytucjach diecezjalnych. Wiemy, że syryjskie rodziny pomocą objęły także parafie w diecezji płockiej, które robią to bez pośrednictwa Caritas diecezjalnej” – informuje ks. kan. Szczepan Bugaj, Caritas Diecezji Płockiej.

Na pomoc jednej rodzinie zdecydowali się także księża moderatorzy w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Skutecznie zachęcili oni kleryków do włączenia się w to dzieło: płoccy alumni przez pół roku będą wspierać finansowo jedną z rodzin w Aleppo.

„Odpowiedzieliśmy w ten sposób na apel bp. Piotra Libery oraz na zachętę rektora uczelni ks. prał. dr. Marka Jarosza. Stwierdziliśmy, że to ważne, aby pomoc otrzymywały bezpośrednio osoby, które żyją tam na miejscu. Jesteśmy przekonani, że jest to pomoc dobra i skuteczna – pomoc konkretnej rodzinie” – mówi diakon Grzegorz Makowski.

Dodaje, że wszyscy klerycy składają się miesięcznie po około 18 zł. Tym samym odmawiają sobie drobnych przyjemności, typu fast food czy wyjście do kina: „Rezygnujemy więc z rzeczy małej, na rzecz dużej, pięknej sprawy” – komentuje alumn płockiego WSD.

Z danych Caritas Polska wynika, że do końca stycznia w ramach programu „Rodzina Rodzinie” pomoc z Polski uzyskało 1. 715 rodzin poszkodowanych w konflikcie syryjskim. Największego wsparcia udzielili mieszkańcy Mazowsza – 24 % całego projektu. Wśród darczyńców znalazło się ponad 5.470 podmiotów m.in. 384 parafie, 45 zgromadzeń zakonnych, 49 różnych organizacji i wspólnot kościelnych.