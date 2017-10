Płock: V Bieg Papieski

Około 240 osób, głównie młodzież płockich szkół, wzięło udział w V Biegu Papieskim, który odbył się 16 października w Płocku. Jego organizatorem, w 39. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II, była Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. Wydarzeniu patronował bp Piotr Libera.

Wszyscy uczestnicy V Biegu Papieskiego zgromadzili się na placu Celebry – w miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 roku Jan Paweł II sprawował Eucharystię podczas pielgrzymki do Płocka.

Modlitwę poprzedzającą bieg poprowadził ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Odniósł się do przeszłości miejsca, z którego ruszył bieg: 26 lat temu plac ten był wręcz „zalany” wiernymi, którzy przyszli na Mszę św. z papieżem.

– Dziś czerpiemy z tamtych wydarzeń i z tamtej tradycji, aby budować dobrze i sensownie naszą współczesną rzeczywistość. Pobiegniecie z miejsca, gdzie stoją bloki, gdzie mieszkacie, do katedry, w której znajduje się Najświętszy Sakrament – pobiegniecie do źródła, do miejsca, w którym chrześcijanie odkrywają sens swego życia – mówił do młodzieży duszpasterz.

Potem trasa biegu wiodła ulicami: Łukaszewicza, Nowowiejskiego, Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek, Małachowskiego, Teatralną, plac Narutowicza i Tumską – do pomnika św. Jana Pawła II przy bazylice katedralnej. Na zakończenie biegu jego uczestnicy zaśpiewali „Barkę” przy pomniku Jana Pawła II.

W III Biegu Papieskim wzięło udział około 240 osób, w tym, m.in. uczniowie: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, III LO im. Marii Dąbrowskiej, Zespołu Szkół nr 5 (Gimnazjum nr 8), Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Centrum Kształcenia w Płocku, Szkół Katolickich, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa A.J. Nowowiejskiego oraz Płockiego Uniwersytetu Ludowego.

Wydarzenie zorganizował zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Przewodnikiem biegu był Leszek Brzeski z Zespołu Szkół Technicznych.Patronatem honorowym V Bieg Papieski objął biskup płocki Piotr Libera.