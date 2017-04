Płock: XV Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” (zapowiedź)

XV Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” rozpocznie się 9 kwietnia w Płocku. Pierwszy z koncertów odbędzie się w bazylice katedralnej płockiej, z udziałem Lwowskiego Państwowego Akademickiego Chóru Męskiego „Dudaryk” z Ukrainy. Przedsięwzięciu patronuje bp Piotr Libera.

Pierwszy koncert w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” odbędzie się 9 kwietnia o godz. 19.00 w bazylice katedralnej płockiej. Wystąpi na nim utytułowany Lwowski Państwowy Akademicki Chór Męski „Dudaryk” z Ukrainy, pod dyrekcją Dmutro Kacała.

Chór powstał w 1971 r. przy wsparciu Ukraińskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, później dał podstawy do stworzenia pierwszej ukraińskiej szkoły chóralnej. W repertuarze ma zarówno muzykę poważną, jak i ukraińskie pieśni obrzędowe. Ma na koncie m.in. kilka wydanych płyt. Występował w wielu krajach europejskich, a także w Watykanie. Jest laureatem wielu nagród m.in. otrzymał Państwową Nagrodę im. Tarasa Szewczenki, co jest najwyższą nagrodą ukraińską w dziedzinie kultury.

Kolejne koncerty „Płockich Dni Muzyki Chóralnej” zaplanowano w czerwcu i październiku, odbędą się one także w bazylice katedralnej w Płocku, z udziałem Chóru Katedralnego Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny Bramskiej. We wszystkich koncertach łącznie weźmie udział kilkuset artystów.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Parafia Katedralna w Płocku, Urząd Marszałkowski.

XV Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” odbywa się pod patronatem biskupa płockiego Piotra Libery, ministra kultury Piotra Glińskiego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.