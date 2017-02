Płońsk: sympozjum Akcji Katolickiej o wychowaniu

„Takie będą Rzeczypospolite…” – pod takim hasłem w Płońsku w diecezji płockiej odbyło się XI Sympozjum Społeczne: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie są rodziny i jakie jest wychowanie w rodzinie” – podkreślił ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski z UKSW w Warszawie mówił o edukacji jako źródle nadziei dla Kościoła i ojczyzny. Uznał, że człowieka można wychować tylko do pewnego momentu.

„Szkoła wychowuje, ale nie tak jak rodzina. Jeżeli rodzina nie wychowa, to szkoła nie jest w stanie wychować w pewnych aspektach. Wszelkie formy wychowania domowego pokazują, że można tak uformować człowieka, by radził sobie ze swoją indywidualnością oraz tak, by funkcjonował w wymiarze społecznym. Takie będą Rzeczypospolite jakie są rodziny i jakie jest wychowanie w rodzinie” – zaakcentował teolog.

Dodał, że nie ma podziału na rodziny dobre i złe. Człowiek, nawet z rodziny „z marginesu społecznego”, wychowuje się w sposób właściwy, dlatego że rozbudza się w nim wspólnotowość. Nawet takiej rodziny „nie zastąpi żadna organizacja”. Natomiast człowiek, który nie przejdzie wychowania w rodzinie, jest „człowiekiem ułomnym”.

Zdaniem ks. Przybyłowskiego, wychowanie wspólnotowe to wychowanie, w które może się włączyć wiele dyscyplin, wiele osób – to wychowanie interdyscyplinarne. Wychowanie musi być nastawione na to, co w człowieku jest dobre. Człowiek „z nadziei powinien przejść na miłość”.

Z kolei mgr Krystyna Marszał-Jankowska ze Szkoły Żywioły w Płońsku opowiedziała o doświadczeniach szkoły niepublicznej. Stwierdziła, że obecna szkoła daje dużo możliwości, to „szycie edukacji na miarę” – na miarę potrzeb uczniów i rodziców. Ma ona łączyć wychowanie w rodzinie z wychowaniem w szkole, tak, aby system w szkole był przedłużeniem życia rodzinnego. Taka szkoła może opierać się na tradycyjnych wartościach chrześcijańskich.

Sprawę dylematów zarządzania w oświacie poruszył dr Marek Pawłowski z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Stwierdził między innymi, że zjawiska i procesy dotyczące zarządzania oświatą można rozpatrywać w skali mikro i makro. W skali makro chodzi o zarządzanie całym systemem, a w skali mikro – o poszczególne placówki i problemy, z jakimi one się zmagają. Są to sprawy indywidualne, gdyż „szkoła szkole jest nierówna”.

Natomiast dr Michał Pienias z Europejskiej Uczelni w Warszawie, mówiąc o tym czy w oświacie powinna nastąpić ewolucja czy rewolucja, uznał, iż w systemie parlamentarnym brakuje myślenia i planowania długoterminowego. Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na wiedzę i edukację, aby krzewić postawy obywatelskie i podmiotowość jednostki. Wzorcami powinny być rozwiązania krajów skandynawskich, w których ma miejsce ustawiczne kształcenie w kameralnych grupach.

Z kolei dr hab. Roman Lusawa z Europejskiej Uczelni w Warszawie, mówiąc o efektywności wydatków gminy na oświatę, wskazał na zależność między poziomem wykształcenia mieszkańców gminy a wielkością dochodów mieszkańców: im dochód jest wyższy, tym wykształcenie jest większe: „Najefektywniejsze finansowo gminy położone są przy Warszawie. W miarę oddalania się od Warszawy, efektywność spada. Szybciej spada w kierunku północnym niż południowym” – zaznaczył prelegent.

XI Sympozjum Społeczne Akcji Katolickiej odbywało się na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Jego organizatorem była sekcja ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, którą kieruje dr hab. inż. Roman Lusawa oraz Europejska Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, we współpracy z ks. proboszczem Zbigniewem Sajewskim. Celem cyklu naukowego jest poszerzenie znajomości problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej.

Wydarzeniu patronował biskup płocki Piotr Libera.