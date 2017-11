Po raz 62. odbędą się Krakowskie Zaduszki Jazzowe upamiętniające zmarłych muzyków

Po raz 62. odbędą się Krakowskie Zaduszki Jazzowe. Wydarzenie zwane jest „wędrującym festiwalem”, ponieważ odbywa się w pięciu miastach: Krakowie, Wieliczce, Trzebini, Lanckoronie i Zabierzowie. Co roku w klimat listopadowych świąt wpisują się specjalne koncerty upamiętniające wielkich ludzi jazzu. Zdaniem organizatorów wydarzenia festiwal udowadnia również, że muzyka jest wieczna. Tegoroczna edycja potrwa od 3 do 9 listopada.

Ważnym wydarzeniem festiwalu, który na stałe wpisał się w jego program jest zainicjowana w 1987 r. przez Jana Budziaszka Msza św. Jazzowa w intencji zmarłych muzyków jazzowych, celebrowana dorocznie w kościele oo. dominikanów. W tym roku nabożeństwo odbędzie się 6 listopada o godz. 19.30.

– Krakowskie Zaduszki Jazzowe istnieją już 62 lat, zrodziły się z prozaicznego powodu. W tych trudnych czasach komunistycznych, kiedy jazz był zakazany spotykaliśmy się wspólnie w Dzień Zaduszny. Dziś Krakowskie Zaduszki Jazzowe są, obok festiwalu w Newport w Stanach Zjednoczonych, jednym z najstarszych na świecie festiwali jazzowych – powiedział KAI Marek Stryszowski, dyrektor festiwalu. – Głównym celem wydarzenia jest upamiętnienie wspaniałych muzyków jazzowych, których już nie ma wśród nas, ale pozostawili nam znakomitą twórczość, mimo że dziś grają już w innej orkiestrze, to my wciąż czujemy ich obecność – podkreślił.

W tegorocznej edycji festiwalu wystąpią gwiazdy światowego formatu. Do Krakowa przyjedzie Simon Phillips, jeden z najsłynniejszych perkusistów świata. Angielski artysta znany jest z współpracy z takimi muzykami jak David Gilmour, Mick Jagger, Jeff Beck czy Joe Satriani. Jednym z gości będzie też Trombone Shorty, młody puzonista i trębacz z Nowego Orleanu. W ICE Kraków wystąpi wraz ze swoim zespołem Orleans Avenue, który łączy tradycyjny jazz z soulem i hip-hopem.

Na scenie pojawi się także jazzowo-rockowy, legendarny zespół „Laboratorium” wraz z gośćmi Rasm Al-Mashan i raperem O.S.T.R oraz duet Adam Bałdych i Helge Lien. Swój gościnny udział w wydarzeniu potwierdzili także raper O.S.T.R., muzyk i kompozytor, a także producent muzyczny i inżynier dźwięku. Dopełnieniem koncertu będzie występ światowej sławy skrzypka Adama Bałdycha, artysty, który świadomie nawiązuje do polskiej tradycji i zaciera granice między muzyką poważną i jazzową. Artyście na fortepianie zaakompaniuje norweski muzyk i kompozytor Helge Lien.

Podczas wydarzenia odbywają się także koncerty „in Memoriam”, poświęcone muzykom jazzowym, którzy odeszli. Artyści zagrają m.in. dla Jarka Śmietany, Janusza Stefańskiego, Andrzeja Zauchy i zmarłego w 2016 r. Janusza Muniaka, saksofonisty, jednej z najbarwniejszych postaci polskiego jazzu.

Krakowskie koncerty zaduszkowe odbywać się będą w Kopalni Soli w Wieliczce, w Klubie Studio, Harris Piano Jazz Bar, ICE Kraków, Nowohuckim Centrum Kultury i Piwnicy pod Baranami. Ponadto Zaduszki Jazzowe organizowane są w Wieliczce, Trzebini, Lanckoronie i Zabierzowie.

Pierwsze Zaduszki Jazzowe obyły się 2 listopada w 1954 r. W latach 50. w Polsce było już wielu znakomitych muzyków jazzowych grających na światowym poziomie. Znali się wszyscy, ale nie mieli możliwości spotkać się razem. Jedynym dniem w ciągu roku, w którym wszyscy dysponowali czasem, był Dzień Zaduszny. I właśnie tego dnia w 1954 roku doszło do spotkania wszystkich polskich jazzmanów na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi. Chociaż tamto muzykowanie nie miało charakteru koncertowego, a było to pierwsze ogólnopolskie jam session, to i tak do historii przeszło jako pierwsze Krakowskie Zaduszki Jazzowe.

Rok później II Krakowskie Zaduszki Jazzowe odbyły się w Domu Kultury w Zabrzu, ale już wszystkie kolejne festiwale pozostały na zawsze w Krakowie. W program Zaduszek na stałe wpisała się Msza św. Jazzowa w intencji zmarłych muzyków jazzowych, celebrowana od tego czasu dorocznie w kościele oo. dominikanów, zainicjowana w roku 1987 przez Jana Budziaszka. Nabożeństwo to stanowi od ponad dwudziestolecia znamienne zakończenie festiwalu.

Głównym organizatorem Krakowskich Zaduszek Jazzowych jest Stowarzyszenie Leśny Partyzant.

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.krakowskiezaduszkijazzowe.dt.pl.