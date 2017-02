Po raz pierwszy w Poznaniu wielkopostne kościoły stacyjne

W Wielkim Poście w Poznaniu po raz pierwszy zostanie podjęta inicjatywa kościołów stacyjnych. Poznaniacy będą mogli uczestniczyć w nabożeństwach stacyjnych w 34 świątyniach parafialnych, zakonnych i rektoralnych stolicy Wielkopolski.

„W Środę Popielcową, 1 marca, podczas wieczornej Mszy św. w poznańskiej katedrze abp Stanisław Gądecki zainauguruje tę wielkopostną inicjatywę, poprzez którą chcemy lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego” – powiedział bp Grzegorz Balcerek, który 7 lutego był gościem wieczornej audycji „Ecclesia – wspólnota wspólnot” w Radiu Emaus.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że wydarzenie to nawiązuje do starożytnej tradycji Kościoła w Rzymie, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. „W Wiecznym Mieście, w poszczególne dni Wielkiego Postu wierni spotykali – i spotykają się – codziennie w innej świątyni na specjalnej liturgii. Pierwotnie czynili to pod przewodnictwem papieża lub jego delegata” – zauważył gość radiowej audycji.

Zaznaczył, że do dziś inicjatywa ta jest w Rzymie bardzo żywa. „W Środę Popielcową wierni gromadzą się w bazylice św. Sabiny na Awentynie, na Mszy św., pod przewodnictwem papieża, podczas której następuje obrzęd posypania głów popiołem” – mówił bp Balcerek.

Ks. Krystian Sammler z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, który również był gościem radiowej audycji, zwrócił uwagę na pokutny charakter tej inicjatywy. „Przeżywanie każdej stacji będzie zwróceniem uwagi na pokutny charakter Wielkiego Postu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie krzyż, który zostanie wyeksponowany w każdej świątyni, oraz słowa nawiązujące do programu duszpasterskiego: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”” – zaznaczył ks. Sammler.

Podkreślił, że wśród 34 kościołów stacyjnych będą świątynie położone w centrum miasta, powszechnie rozpoznawalne i mające bogatą historię, jak fara czy kościół pw. Bożego Ciała, ale też nowe świątynie, gromadzące młode i żywe wspólnoty, m.in. kościół pw. św. o. Pio na Strzeszynie, kościół pw. Objawienia Pańskiego na Ławicy czy kościół pw. św. Karola Boromeusza na Winogradach. Kościołami stacyjnymi będą też sanktuaria, jak Miłosierdzia Bożego na Piątkowie, kościół oo. Karmelitów pw. św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha czy kościół św. Rocha – sanktuarium bł. s. Sancji.

Ks. Sammler zauważył, że inicjatywa kościołów stacyjnych ma zachęcić wiernych, mieszkających zwłaszcza na terenie miasta Poznania, aby włączyli się we wspólną modlitwę oraz przeżywanie sakramentu pokuty i Eucharystii z głoszonym słowem Bożym.

Każdego dnia w wyznaczonym kościele będzie obowiązywać ten sam program. O godz. 15 rozpocznie się wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego wierni odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie będzie możliwość adoracji w ciszy i w tym samym czasie przystąpienia do sakramentu pokuty. O godz. 17 rozpocznie się nabożeństwo Drogi krzyżowej, w przygotowanie której zaproszone są grupy duszpasterskie działające na terenie danej parafii. „Kulminacyjnym punktem każdego dnia będzie Msza św. z głoszonym słowem Bożym, nawiązującym do tajemnicy danego dnia i wezwania kościoła stacyjnego oraz przypomnienia jego historii” – zaznaczył ks. Sammler.

Bp Balcerek podkreślił, że spotkanie w kościele stacyjnym dla każdej wspólnoty powinno być dniem szczególnej modlitwy i postu. „Mógłby to być dzień pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu oraz podjęcia jakiegoś szczególnego wyrzeczenia, np. rezygnacji z oglądania telewizji czy korzystania z internetu” – mówił biskup.

Zwrócił uwagę na możliwość duchowego towarzyszenia inicjatywie, na wzór duchowego pielgrzymowania, które podejmowane jest co roku podczas Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Wydarzenie będzie trwało w Poznaniu we wszystkie dni tygodnia, oprócz niedziel. Ostatnim kościołem stacyjnym będzie ponownie poznańska katedra. „Inicjatywa zakończy się w Niedzielę Palmową, podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej, której będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki” – powiedział ks. Sammler.

Szczegółowy spis kościołów stacyjnych oraz intencje towarzyszące modlitwie stacyjnej zostaną opublikowane na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej www.archpoznan.pl.

Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie. To tam wierni gromadzili się wokół biskupa Rzymu, by modlić się i we wspólnocie przeżywać okres pokuty i nawrócenia. Zwyczaj codziennego nawiedzania kościołów stacyjnych jest w Wiecznym Mieście bardzo żywy i dziś. Była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka opisała go w wydanej przed czterema laty książce „Rzymskie pasje”. W Polsce inicjatywa ta znana jest m.in. w obu diecezjach warszawskich i w archidiecezji łódzkiej.