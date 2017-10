Podhalanie wzięli udział w akcji „Różaniec do granic” we Lwowie

Grupa górali z Czarnego Dunajca wróciła z wycieczki do Lwowa, gdzie wzięła udział w akcji „Różaniec do Granic”. – U nas trochę ta akcja się wydłużyła, bo wracaliśmy nieopodal granic naszej ojczyzny, a na ustach towarzyszyła nam modlitwa – wspomina uczestnik Julian Stopka.

– Właśnie wróciliśmy z grupą pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu z wycieczki do Lwowa, w czasie której przyłączyliśmy się do akcji „Różaniec do Granic” – mówi Julian Stopka, pracownik UG w Czarnym Dunajcu i radny powiatu nowotarskiego.

– Akurat byliśmy w drodze do Krzemieńca, kiedy przybliżyłem wszystkim okoliczności ustanowienia Święta Matki Bożej Różańcowej w 1573 roku oraz samą ideę „Różańca do Granic”. Decyzja, żeby przyłączyć się do akcji była jednomyślna – wspomina Stopka.

Podhalanie podczas modlitwy śpiewali także maryjne pieśni. – Pozostaje wiele satysfakcji z faktu, że w ten szczególny dzień kiedy nasi rodacy opasali różańcem cały kraj, tam na Ziemi Lwowskiej nasza grupa wsparła tę wspaniałą inicjatywę – wspomina urzędnik.

Świątynia w Czarnym Dunajcu była wyznaczona jako tzw. kościół stacyjny. – Bardzo się cieszę, że nasza delegacja z Czarnego Dunajca za punkt modlitwy obrała sobie aż ziemie lwowskie – podsumowuje ks. Krzysztof Kocot, proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu.