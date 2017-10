Podsarnie na Orawie: poświęcenie dzwonów i Drogi Krzyżowej w kościele św. Jana Pawła II

Bp Damian Muskus OFM poświęcił dzwony i Drogę Krzyżową w kościele św. Jana Pawła II w Podsarniu-Harkabuzie na Orawie. To jedna z najmniejszych parafii w archidiecezji krakowskiej i jedna z pierwszych pod wezwaniem papieża Polaka.

Kościelne dzwony wykonane zostały dla orawskiej parafii w Zakładzie Felczyńskich. Noszą imiona archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. „Zyskujecie dzisiaj nowych patronów, którzy są potężnymi przyjaciółmi człowieka, którzy pomagają nam zwyciężać zło, uzdrawiają i umacniają, i przynosząc na ziemię Boże orędzie przekonują, jak Gabriel Maryję, że dla Boga nie ma nic niemożliwego” – mówił o nich podczas Mszy św. bp Damian Muskus.

W homilii krakowski biskup pomocniczy podkreślił, że bicie dzwonów ma przypominać o odpowiedzialności za świat i ludzi, wśród których żyją członkowie parafii św. Jana Pawła II w Podsarniu, a także za wspólnotę Kościoła. „One przypominają o tym, że świat przeniknięty jest Bożą obecnością i nie jesteśmy pozostawieni na nim samotnie” – wyjaśniał symbolikę kościelnych dzwonów hierarcha. Zauważył, że w przeszłości nazywano dzwony „ewangelicznymi kaznodziejami”, bo „rozlegający się wśród gór, lasów, pól i domostw dźwięk łączy niebo z ziemią i wzywa do uwielbienia Stwórcy, niesie nadzieję, budzi ludzkie sumienia i wyrywa z obojętności”.

Kaznodzieja mówił także, że bicie dzwonów przypomina ludziom, zaprzątniętym troskami codzienności, o tym, co najważniejsze i uczy, by Boga stawiać w centrum wszystkich ludzkich spraw. „Ten głos, który rozlega się z kościelnej wieży, ma ożywiać w nas świadomość, że jesteśmy uczniami Jezusa również poza murami świątyni. Upomina się o ewangeliczną solidarność z ubogimi, cierpiącymi i wykluczonymi. Budzi naszą wrażliwość na ich los i przypomina o konsekwencjach dobrych i złych czynów” – dodał.

Na koniec bp Muskus wezwał do modlitwy, by w każdych okolicznościach życia stawiać Boga w centrum wszystkich spraw i doświadczeń, i dzielić się wiarą z tymi, którzy Go nie znają lub nawet odrzucają. „Módlmy się o to, byśmy nie zobojętnieli na Boże nawoływanie do zwyczajnej dobroci i byśmy pamiętali, że naszym powołaniem, naszą chrześcijańską powinnością, jest wielbić naszego Pana w codzienności” – zakończył.

Parafia w Podsarniu-Harkabuzie na Orawie jest jedną z najmniejszych w archidiecezji krakowskiej. Istnieje od 11 lat. W 2007 roku kard. Stanisław Dziwisz wmurował poświęcony przez papieża Benedykta XVI kamień węgielny pod budowę świątyni parafialnej. Kościół został poświęcony w 2010 roku, a rok później wprowadzono relikwie patrona – św. Jana Pawła II. Choć parafia jest mała, bo liczy ok. 1000 mieszkańców, rozwijają się w niej prężnie działające grupy: liturgiczna służba ołtarza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, róże różańcowe czy grupa modlitewna Posłańcy św. Jana Pawła II. Od kilku lat przyznawana jest tu także Parafialna Nagroda im. św. Jana Pawła II, wręczana za upowszechnianie nauczania jej patrona oraz zaangażowanie w życie wspólnoty.