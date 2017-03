Pogrzeb bp. Tadeusza Rybaka – pierwszego biskupa diecezji legnickiej

Diecezja legnicka pożegnała w sobotę swojego pierwszego biskupa diecezjalnego Tadeusza Rybaka. O godz. 11.00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy rozpoczęły się obrzędy pogrzebowe, którym przewodniczył bp senior Stefan Cichy.

Poprzedniego dnia wieczorem wierni i duchowieństwo diecezji legnickiej zgromadzili się licznie, modląc się przy trumnie z ciałem bp. Rybaka. Dziś dołączyli do nich wierni z różnych stron Polski: z Mazowsza – rodzinnej ziemi Zmarłego – i z Dolnego Śląska, z którym związane było całe jego kapłańskie życie. Byli też obecni przedstawiciele duchowieństwa i wierni spoza granic Polski.

Procesji, która przeszła z trumną przez legnicki Rynek do katedry, towarzyszyły dźwięki muzyki wykonywanej przez Legnicką Orkiestrę Dętą. Asystę liturgiczną tworzyli klerycy legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego. Bp Tadeusz Rybak bardzo troszczył się o dobre formowanie i kształcenie alumnów. Wprowadził zwyczaj celebrowania czwartkowych Eucharystii we wspólnocie seminarium duchownego, które lubił nazywać „źrenicą oka biskupa”. Zwyczaj ten podtrzymują jego następcy na stolicy biskupiej w Legnicy.

Nie zabrakło też licznych pocztów sztandarowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz harcerzy. Ich obecność jako delegacji wielu instytucji i organizacji z terenu diecezji legnickiej, świadczyło o zrozumieniu i społecznym uznaniu roli, jaką dla Kościoła, dla miasta i dla regionu odegrał pierwszy biskup legnicki, który w 2003 roku odznaczony został także honorowym obywatelstwem Legnicy.

Nie zabrakło też obecności sióstr zakonnych i osób konsekrowanych, które swoimi modlitwami, życiem według rad ewangelicznych i apostolską dyspozycyjnością, wspierały misję pierwszego biskupa legnickiego i jego następców. Biskupowi Rybakowi bardzo zależało na obecności zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji i wierzył w skuteczność ich modlitwy. Wśród sióstr obecne były też zakonnice z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, czyli siostry boromeuszki, które z wielką ofiarnością służyły bp. Rybakowi zarówno w okresie jego trzynastoletniej posługi pasterskiej, jak i podczas ostatnich 12 lat życia.

Wśród duchowieństwa znaleźli się także delegaci kapituł oraz przedstawiciele innych obrządków i wyznań chrześcijańskich oraz delegaci z sąsiadujących diecezji z Czech i Niemiec.

Wielu księży łączyła i nadal łączy szczególna więź duchowa ze śp. bp. Rybakiem. Wielu otrzymało święcenia kapłańskie z jego rąk, dla wielu był wychowawcą i wykładowcą teologii, dla wielu przykładem apostolskiej gorliwości.

Eucharystii, w gronie przybyłych ponad dwudziestu biskupów, przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Wśród koncelebransów był także kard. Henryk Gulbinowicz.

Obecni byli także przedstawiciele parlamentu, władz miasta, samorządowcy oraz delegaci różnych organizacji i stowarzyszeń.

Przed Mszą św. odczytany został telegram, który w imieniu papieża Franciszka skierował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Telegram odczytał radca Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ks. prałat Mykhaylo Tkhorovskyy.

Słowa współczucia, duchowej bliskości i współdzielenia chrześcijańskiej nadziei przesłał także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz Prymas Polski abp Wojciech Polak, którego podczas tej uroczystości reprezentował abp Henryk Muszyński, prymas senior. Również wielu innych biskupów, przedstawicieli uczelni, różnych organizacji, instytucji i mediów, przysłało pisma i telegramy kondolencyjne.

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski powitał w katedrze wszystkich, którzy przybyli na uroczystość pogrzebową. „Łączymy się w modlitwie, by polecać Bogu zmarłego pasterza i wyrazić wdzięczność za jego pasterską posługę” – powiedział.

Homilię wygłosił biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt. Przypomniał drogę życiową Zmarłego oraz jego zasługi i dokonania w rozwijającej się od 1992 r. diecezji legnickiej. – Żegnamy Księdza Biskupa, który był świadkiem wiary. W ostatnich latach doświadczał cierpienia, ale przyjmował je w sposób dojrzały. Nigdy nie narzekał, nie komentował swojej choroby, dalej był blisko Kościoła. Kiedy go odwiedzaliśmy, pytał i żył sprawami Kościoła. Oddał wszystkie swoje siły, aby ta diecezja była piękna duchowo – wspominał bp Regmunt.

Przypomniał też, przytoczone już dzień wcześniej na wieczornej modlitwie, słowa z testamentu bp. Rybaka, w których apelował on do diecezjan: „Błagam was, umiłowani diecezjanie, byście zawsze byli wierni Kościołowi katolickiemu i przyczyniali się do jego wzrostu przez swoje gorliwe chrześcijańskie życie w rodzinach i parafiach. Troszczcie się o wychowanie młodego pokolenia o przekazanie mu wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. Będę pamiętał o was przed obliczem Miłosiernego Boga, naszego najlepszego Ojca”.

Na zakończenie Mszy św. wygłoszono mowy pożegnalne. W imieniu mieszkańców Legnicy przemówił prezydent Tadeusz Krzakowski, ukazując Zmarłego jako Honorowego Obywatela Miasta, który przez swoje działania przyczynił się do wielkiej promocji i podniesienia prestiżu miasta, a także skutecznego gospodarza i pasterza diecezji.

W imieniu wiernych świeckich diecezji legnickiej słowa pożegnania wypowiedział Ryszard Jaśkowski. Przypomniał o wielu działaniach duszpasterskich inicjowanych przez bp. Rybaka, co owocowało ożywianiem wiary w diecezji. Jako wielką zasługę dla diecezji uznał zaproszenie i przyjęcie w Legnicy papieża Jana Pawła II. Podkreślił też jego duchowość maryjną, która owocowała troską o sanktuarium maryjne w Krzeszowie i kult Matki Bożej w diecezji.

Ks. prał. Robert Kristman, proboszcz katedry i dziekan kapituły katedralnej, przemówił w imieniu prezbiterium diecezji legnickiej. Zwrócił uwagę, że wielkie grono księży żegna Zmarłego jako swojego prawdziwego ojca. Był wymagający, ale wynikało to z ojcowskiej troski o poszczególne osoby, parafie czy też całą diecezję. – Ojcze Biskupie. Pamiętaj zawsze przed obliczem Miłosiernego Boga o swoim umiłowanym Kościele legnickim i oddawaj go pod opiekę Matki Bożej Łaskawej – mówił ks. Kristman. Zapowiedział też, że od 24 maja, w rocznicę jego ingresu, rozpocznie się Msza św. gregoriańska ofiarowana w Jego intencji.

Na koniec raz jeszcze przemówił bp Zbigniew Kiernikowski, dziękując wszystkim za przybycie, a także wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc i posługę zmarłemu biskupowi.

Obrzędom ostatniego pożegnania także przewodniczył biskup legnicki. Następnie w procesji wewnątrz katedry trumnę z ciałem zmarłego biskupa przenieśli strażacy, aby ostatecznie złożyć ją w krypcie katedralnej.

Bp Tadeusz Rybak urodził się w 1929 r. w Milanówku pod Warszawą. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 sierpnia 1953 r. z rąk biskupa Franciszka Sonika, sufragana kieleckiego. W 1977 r. został przez papieża Pawła VI mianowany biskupem pomocniczym wrocławskim.

Był m.in. przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. W tym czasie Komisja przygotowywała niemal wszystkie księgi liturgiczne, jakimi posługujemy się obecnie w Polsce.

W 1992 r. papież Jan Paweł II mianował go pierwszym biskupem nowo powstałej (w wyniku reformy administracyjnej Kościoła katolickiego w Polsce) diecezji legnickiej. Urząd ten pełnił on do 2005 r.

Od kilku lat bp Tadeusz Rybak zmagał się z chorobą. Zmarł 7 marca nad ranem. Miał 88 lat.