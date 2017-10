Pojednanie przez Ewangelię

O różnych wymiarach, przede wszystkim zaś ewangelicznym i aksjologicznym, polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania mówiono podczas konferencji naukowej w Rzymie. W ten sposób uczczono 30. rocznicę spotkania przedstawicieli Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu Polski, jakie w Wiecznym Mieście miało miejsce 8 i 17 października 1987 r. z inicjatywy Jana Pawła II.

Choć od tamtego czasu podpisano kilka niezwykle ważnych deklaracji, to dialog polsko-ukraiński nadal przeżywa wzloty i upadki, jest procesem „bardzo trudnym”, niekiedy pełnym napięć i braku zrozumienia. W tym kontekście trzeba z mocą podkreślić, że biskupi nie chcieli żadnych „licytacji” cierpień polskich czy ukraińskich i przestrzegali przed kupczeniem „swoim” bólem i cierpieniem. Stawiali za to znak równości między duchem Ewangelii a duchem pojednania. Dlatego z empatią i cierpliwością pozwólmy braciom zza wschodniej granicy dokonać „oczyszczenia i uzdrowienia pamięci” związanej ze zbrodnią wołyńską. To samo my zróbmy z krzywdami, jakie wyrządziliśmy Ukraińcom. Ból po ofiarach tragicznej historii nie ma narodowości, nie jest ani ukraiński, ani polski – jest po prostu ludzki.

Raz na zawsze odetnijmy się też od stworzonego przez komunistyczną propagandę, a i dzisiaj znajdującego zwolenników, stereotypu Ukraińca – rezuna, co ma usprawiedliwiać pociągnięcie do zbiorowej odpowiedzialności całego narodu ukraińskiego – przez 70 lat zniewolonego przez sowiecki system, a teraz doświadczanego przez rosyjską agresję.

Podczas ŚDM w Krakowie Franciszek dokonał znakomitego rozróżnienia pomiędzy „pamięcią dobrą” a „pamięcią złą”, tak chętnie wykorzystywaną przez polityków. Papież „negatywnej pamięci” przeciwstawił „pamięć pozytywną”, jaką powinien kultywować każdy chrześcijanin. Niech będzie swoistym „balsamem”, o którym mówił św. Jan Paweł II, niech leczy rany w duchu Bożego miłosierdzia.

Krzysztof Tomasik