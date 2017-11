Pokaz filmu polskiego dokumentalisty „Witaj w kryminale, Papieżu Franciszku!”

Dokładnie przed rokiem Kościół przeżywał Jubileusz Więźniów. Aby uczcić tę rocznicę, w rzymskim więzieniu Rebibbia zorganizowano pokaz filmu polskiego dokumentalisty Janusza Mrozowskiego „Witaj w kryminale, Papieżu Franciszku”. Został on nakręcony w afrykańskim więzieniu w stolicy Burkina Faso Wagadougu.

Więźniowie zwracają się w nim bezpośrednio do Ojca Świętego, przyjmując go jako swego gościa i nawiązując do tego, co powiedział on do nich z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, a także przy odwiedzinach w różnych zakładach karnych. Wcześniej, 25 października, film został już zaprezentowany w Filmotece Watykańskiej w sali im. kard. Deskura – mówi Janusz Mrozowski.

Jego zdaniem, każdy, kto obejrzy ten film, może się poczuć jak Papież Franciszek. Dla niego samego praca z afrykańskimi więźniami stała się drogą duchowej przemiany. „Powróciłem do Boga, od którego odwróciłem się z dumą 14-latka” – przyznał Janusz Mrozowski.

Polski dokumentalista ma nadzieję, że przeżywany przed rokiem Jubileusz Więźniów pozostawi trwały ślad. Dlatego proponuje on, by 6 listopada był przeżywany co roku jako Dzień Godności Więźniów.