Polacy zainteresowani wyjazdami z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

Fot. Edu Plaza / flickr.com

Z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich katolickie biura pielgrzymkowe wyślą z Polski do Fatimy kilka tysięcy pielgrzymów. Większość z nich nie weźmie jednak udziału w głównych uroczystościach z udziałem papieża Franciszka (12-13 maja) ze względu na wzmożony napływ ludzi w tym czasie. Wolą odwiedzić słynne portugalskie sanktuarium przed lub po tym terminie. Na udział w jubileuszu decydują się natomiast pielgrzymi zorganizowani w wyjazdach diecezjalnych lub parafialnych.

Głównym wydarzeniem jubileuszowego roku będzie w Fatimie wizyta papieża Franciszka. Ojciec Święty przybędzie bezpośrednio z Rzymu, lądując na podfatimskim lotnisku usytuowanym w bazie wojskowej portugalskiej armii. Pielgrzymka papieska rozpocznie się późnym popołudniem 12 maja, a zakończy następnego dnia po obiedzie, który papież zje w towarzystwie portugalskich biskupów. W Fatimie Franciszek weźmie udział w nocnym czuwaniu w kapliczce objawień, zaś nazajutrz poprowadzi Mszę świętą przy głównym ołtarzu usytuowanym przed bazyliką.

Z okazji uroczystości rocznicowych katolickie biura pielgrzymkowe w Polsce przygotowują specjalną ofertę dla pielgrzymów. Z informacji zebranych przez KAI wynika, że w roku rocznicowym, już od kwietnia, poprzez maj i następne miesiące aż do jesieni, do Fatimy uda się co najmniej kilka tysięcy rodaków.

Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowe „Peregrinus”, które jest najstarszym biurem pielgrzymkowym w Polsce, organizuje pielgrzymki do Fatimy od ponad 25 lat. Co roku dla osób zapisujących się indywidualnie proponuje wyjazdy 5- i 8-dniowe. Ponadto ma w swojej ofercie pojedyncze programy wzbogacone np. o sanktuarium w Santiago de Compostela lub zwiedzanie okolic Lizbony.

Przygotowuje także programy „na zamówienie” dla grup zorganizowanych, najczęściej parafialnych. Tu program jest opracowywany według wskazówek organizatorów, np. w listopadzie planowana jest pielgrzymka dla kapłanów zajmujących się w Polsce kultem fatimskim. Obejmie nietypowe, mało znane miejsca, związane z osobami widzących z Fatimy.

„Jesteśmy też organizatorem m.in. dużej pielgrzymki z sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, która we wrześniu zawiezie do Fatimy wyjątkowy dar na 100-lecie objawień – monstrancję w kształcie figury Matki Boskiej Fatimskiej” – poinformowała KAI Beata Kozakiewicz z „Peregrinusa”.

W okresach poprzedzającym i następującym po obchodach rocznicowych „Peregrinus” planuje wyjazdy do Fatimy, w których weźmie udział ponad 500 osób. Biuro nie planuje jednak wyjazdu w czasie, który przypada na główne uroczystości jubileuszowe. Wiąże się to ze spodziewanym napływem znacznie większej, niż zwykle liczby pielgrzymów.

Beata Kozakiewicz zwraca uwagę, że z powodu zwiększonej frekwencji pielgrzymów w maju, wielu Polaków nie zdecyduje się na pielgrzymkę do Fatimy w tym roku, właśnie, aby uniknąć wzmożonego napływu ludzi. Dlatego jej zdaniem, także w przyszłym roku może utrzymać się duże zainteresowanie tym kierunkiem pielgrzymkowym.

Popularne Franciszkańskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe „Patron Travel” przygotowało kilka programów pielgrzymek do Fatimy w roku jubileuszowym. Programy te różnią się liczbą dni pobytu w samej Fatimie oraz miejscami, które grupy zwiedzają poza sanktuarium. Wszystkie programy mają minimum cztery noclegi w Fatimie, następnie pielgrzymi zwiedzają klasztory romańskie w okolicach Fatimy oraz Coimbrę i Lizbonę. Niektóre grupy jadą również do Porto, Bragi i Santiago de Compostela.

Ojciec Zbigniew Swęd z „Patron Travel” zwraca uwagę, że problemem w organizacji wyjazdów na początku maja jest zbyt mała liczba miejsc noclegowych w Fatimie, dlatego jego biuro wyśle w tym czasie stosunkowo niewielką liczbę pątników.

„Z racji małej liczby miejsc noclegowych w samej Fatimie ograniczyliśmy się do 2 grup, każda po 40 osób. Wszyscy nasi pielgrzymi mieszkają w Fatimie. Są to grupy samolotowe” – powiedział o. Swęd.

Łącznie z franciszkańskim biurem odwiedzi jednak Fatimę znacznie więcej Polaków. – Na dziś mamy 40 rezerwacji, czyli na około 1500 osób – informuje o. Swęd. – W poprzednich latach korzystało z naszych pielgrzymek do Fatimy ok. 600-700 osób rocznie – dodaje.

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „Caritas Travel” z Włocławka przygotowuje w związku z fatimskim jubileuszem wyjazdy dziesięciu grup pielgrzymów, które potrwają od drugiej połowy maja do października. Będą to pielgrzymki 7-, 9- lub 13-dniowe, autokarowe lub samolotowe, a ich program obejmie w zależności od długości pobytu nie tylko sanktuarium w Fatimie, ale też wizytę w Lourdes i Santiago de Compostela. Pierwszy wyjazd już 15 maja.

Grupy autokarowe gromadzą przeciętnie 40 osób, a pielgrzymki samolotem – o połowę mniej. W maju na pielgrzymki jubileuszowe wyjedzie co najmniej 60 osób. W dniach 19-27 czerwca grupie pielgrzymów do Fatimy przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki. W programie także zwiedzanie pocysterskiego opactwa Alcobaca, klasztoru Matki Bożej Zwycięskiej w Batalha, krótki pobyt w Coimbrze, Porto i Lizbonie.

Pytane przez KAI biura podkreślają, że z powodu 100. rocznicy objawień zainteresowanie Fatimą jest w tym roku większe niż zwykle, choć zawsze był to popularny kierunek wyjazdów pielgrzymkowych.

„Wzrost zainteresowania pielgrzymkami do Fatimy można było już zaobserwować w poprzednim roku. Już w czerwcu zaczęły spływać do nas zapytania grupowe o pielgrzymki do Fatimy w roku jubileuszowym” – mówi o. Zbigniew Swęd z „Patron Travel”.

Również pracownicy Biura „Caritas Travel” potwierdzają: nigdy nie mieliśmy tak wielu grup pielgrzymów do Fatimy, jak w tym roku. Zainteresowanie w związku z 100. rocznicą objawień jest bardzo duże.

Ale oprócz biur pielgrzymkowych, własne wyjazdy organizują też praktycznie wszystkie diecezje i wiele parafii. I tu zdarzają się inicjatywy, których organizatorzy nie boją się tłumów na uroczystościach jubileuszowych. Tak jest w przypadku wiernych z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance, którzy udadzą się na pielgrzymkę lotniczo-autokarową śladem kilku najsłynniejszych sanktuariów maryjnych Europy, w tym głównie do Fatimy. Wyjazd potrwa od 10 do 21 maja. Obejmie m.in. 13 maja „przejście na plac Cova da Iria i udział w uroczystościach z okazji 100-lecia objawień z papieżem Franciszkiem”, a po południu prywatną Mszę św. dla grup w sanktuarium.

„Zapraszamy na pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej. Są jeszcze wolne miejsca” – informuje proboszcz gdańskiej parafii ks. Piotr Tworek.

Z kolei Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „Arka” w Siedlcach organizuje samolotową pielgrzymkę w dniach 12-16 maja, której głównym punktem ma być „całodzienne uczestnictwo w uroczystościach 100-lecia objawień”.

Do Fatimy udadzą się także, ale dopiero we wrześniu, pielgrzymi z diecezji kieleckiej. Diecezjalnej Pielgrzymce do Fatimy i Santiago de Compostela w setną rocznicę objawień fatimskich będzie przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski.

Podobny termin wybrano w Wydziale Duszpasterskim Kurii Płockiej, który organizuje lotniczą „Diecezjalną Pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich”. „W dniach 22-28 września 2017 r. nawiedzimy Awillę, Segowię, Santiago de Compostela, Fatimę, Sinitrę, Lizbonę, El Escorial, Madryt. Zapisy do 31 maja 2017 r.” – czytamy na stronach diecezjalnych.

Według danych przekazanych KAI przez biuro prasowe sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, w 2016 r. do Fatimy w formie zorganizowanej przyjechali obywatele 64 krajów. Najliczniejszą grupę stanowili Hiszpanie, Włosi oraz Polacy i kolejność ta nie zmieniła się od 2010 r.

W ub. roku w grupach do portugalskiego sanktuarium dotarło 32,3 tys. obywateli Hiszpanii i 13,2 tys. Włochów. Polskich pielgrzymów zorganizowanych przybyło ponad 11,4 tys. – o 1,6 tys. mniej niż rok wcześniej.

Jak poinformowała KAI Carmo Rodeia, rzeczniczka prasowa sanktuarium, w 2015 r. z Polski przybyło do Fatimy aż 321 grup pielgrzymkowych, podczas gdy z Hiszpanii 484 grupy, a z Włoch – 404.

Carmo Rodeia zwraca uwagę, że rośnie liczba pielgrzymów i grup spoza Europy: w 2015 r. ze Stanów Zjednoczonych (czwarte miejsce) i Brazylii (piąte miejsce), a ogółem w ostatnich latach także z Korei Południowej i Indii. Ale coraz chętniej przyjeżdżają też obywatele Ukrainy.