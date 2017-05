Polanica-Zdrój: pierwsze w diecezji świdnickiej sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

„Niech Niepokalane Serce Maryi na tym miejscu otrzymuje wynagrodzenia za ludzkie grzechy i nieprawości, niech nas wszystkich tu wspomaga” – powiedział bp Ignacy Dec, ustanawiając pierwsze w diecezji świdnickiej sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Późnym wieczorem 6 maja ordynariusz świdnicki przewodniczył Mszy św., podczas której wyniósł do godności sanktuarium kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju – Sokołówce. Nowe sanktuarium diecezji świdnickiej staje się miejscem szczególnej czci Matki Bożej Fatimskiej.

„Moim pragnieniem jest, aby to sanktuarium było miejscem, gdzie ludzie mogą przybyć i poznać miłość Bożą. Niech ci, którzy są przytłoczeni, smutni, przygnębieni, mają wiele ciężarów życiowych spotkają tutaj miłość Matki Bożej – powiedział w słowach powitania o. Heiner Wilmer SCI, przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza, dziękując biskupowi za ustanowienie nowego sanktuarium.

W homilii bp Dec zaznaczył, że Maryja w swoim ziemskim życiu od początku była obecna z rodzącym się i modlącym Kościołem nawiedzając ludzi.

„W ewangeliach widzimy Maryję nawiedzającą ludzi. Wszędzie, gdzie się znalazła przynosiła błogosławieństwo. Gdy przybywa do krewnej Elżbiety, ta zostaje napełniona Duchem Świętym i sama daje przykład wspaniałej modlitwy ‘Magnificat’. Na weselu w Kanie pośredniczy w obdarowaniu nowożeńców, przemienionym z wody przez Jezusa winem. Nam wszystkim, Kościołowi wszystkich czasów, zostawia wskazanie: ‘Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie’. (J 2,5). Na Golgocie przyjmuje ostatnie zlecenie Jezusa, aby został Matką Jego przyjaciół: ‘Niewiasto, oto syn Twój’ ( J 19,26b); ‘Oto Matka twoja’ (J 19,27a). Po zmartwychwstaniu trwa z Apostołami w Wieczerniku na modlitwie ( por. Dz 1,12-14). Od początku była i jest z rodzącym i modlącym się Kościołem” – mówił.

Następnie ordynariusz świdnicki wskazując na niektóre zjawienia się Maryi w czasach nowożytnych tłumaczył, że z woli Bożej od czasu do czasu w widzialnej postaci Matka Boża zjawiała się na ziemi, by się ludziom przypomnieć, że jest i pragnie dla ludzi szczęścia w życiu ziemskim i w życiu wiecznym.

Wskazując na 100. rocznicę objawień w Fatimie celebrans zauważył, że treść słów wypowiedzianych przez Maryję w 1917 roku była bardzo ewangeliczna, zgadza się na wskroś z nauką Pana Jezusa.

„Już w pierwszym spotkaniu 13 maja 1917 roku, zostało nakreślone orędzie Maryi, w którym są trzy wezwania, znane z Ewangelii: wezwanie do nawrócenia (Maryja prosi, by dzieci ofiarowały cierpienie, jako prośbę o nawrócenie grzeszników). Następnie w orędziu tym jest wezwanie do pokuty: ‘Będziecie więc musieli wiele cierpieć’. Jest także wezwanie do modlitwy: ‘Odmawiajcie codziennie Różaniec’. Jeszcze raz należy powtórzyć, że te wezwania są rodem z Ewangelii” – nauczał bp Dec.

W dalszej części homilii biskup Ignacy Dec wyjaśniał, czym są sanktuaria maryjne.

„Sanktuaria maryjne są szczególnym przejawem macierzyństwa Maryi i Jej bliskości w stosunku do ludzi. Można powiedzieć, iż są to Jej domy, w których Ona mieszka. We wszystkich tych miejscach wypełnia się ów szczególny testament ukrzyżowanego Jezusa: człowiek czuje się oddany i zawierzony Matce. Otwiera przed Nią swe serce i mówi Jej o wszystkim: ‘bierze Ją do siebie’ – we wszystkie swoje sprawy, sprawy własne i sprawy innych ludzi” – mówił bp Dec.

Na zakończenie Mszy św. zgromadzeni udali się w fatimską procesję, idąc z zapalonymi świecami za przebywającą w tym miejscu na peregrynacji figurą Matki Bożej.