Polscy męczennicy z Pariacoto orędownikami pokoju i ochrony przed terroryzmem

Po zamachach terrorystycznych w Belgii w marcu 2016 r. dochodziły do nas informacje, że powstają tam grupy różańcowe, w których wierni modlą się pod patronatem Zbyszka i Michała, w obronie przed terroryzmem. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tej oddolnej inicjatywie – mówi w rozmowie z KAI br. Jan Hruszowiec OFMConv, promotor kultu Męczenników z Pariacoto, patronów krucjaty różańcowej w modlitwie o pokój i o obronę przed terroryzmem. Liturgiczne wspomnienie polskich męczenników obchodzone jest w Kościele 7 czerwca.

Jak mówi w rozmowie z KAI promotor kultu Męczenników z Pariacoto, br. Jan Hruszowiec OFMConv, kult polskich męczenników bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, wciąż się rozszerza. Na świecie są dziś 183 miejsca w 21 krajach, w których czczone są ich relikwie pierwszego stopnia. Oprócz Polski, są to m.in. Albania, Boliwia, Filipiny, Republika Środkowej Afryki, Włochy i Stany Zjednoczone. Począwszy od grudnia 2015 r. rozprowadzono także 190 tys. obrazków z relikwiami drugiego stopnia – fragmentami odzieży należącej do męczenników.

– To swego rodzaju fenomen. Zazwyczaj na takich obrazkach znajdują się relikwie trzeciego stopnia. Nam udało się zabezpieczyć stroje, które bracia nosili. Robimy także różańce, w których umieszczone są relikwie drugiego stopnia. Od kwietnia ubiegłego roku, rozprowadziliśmy ich 34 tysiące – podkreśla br. Hruszowiec. Popularyzacja kultu polskich męczenników odbywa się także poprzez spotkania poświęcone męczennikom, których w Polsce od początku ubiegłego roku odbyło się blisko 100.

Męczennicy z Pariacoto są dziś także patronami krucjaty modlitewnej o pokój na świecie i zachowanie od terroryzmu, zainaugurowanej dn. 5 maja 2016 r., podczas kapituły prowincjalnej, odbywającej się w Kalwarii Pacławskiej. Ordynariusz krakowskich franciszkanów – o. Marian Gołąb OFMConv mówił wówczas: „Skoro bł. Zbigniew i bł. Michał nie dali się zastraszyć terrorystom i stali się posłańcami pokoju aż do męczeństwa, to znaczy, że będą także – w tajemnicy świętych obcowania – wstawiać się za ludźmi i bronić ich przed skutkami narastającej fali terroryzmu. (…) Z tego powodu z inspiracji wiernych umieściliśmy relikwie naszych błogosławionych braci w różańcowej koronce, a dzisiaj, po upływie dokładnie pięciu miesięcy po ich beatyfikacji, pragniemy rozpocząć modlitewną krucjatę o pokój dla zagrożonego przez terroryzm świata, gdyż jako duchowi synowie św. Franciszka czujemy się w sposób szczególny powołani do głoszenia pokoju i dobra”.

„Nasi bracia zginęli z rąk terrorystów, dlatego za ich wstawiennictwem pragniemy modlić się właśnie o pokój i ochronę przed terroryzmem. Nie chcieliśmy narzucać kolejnej modlitwy różańcowej, bo wiemy, że wiele osób i tak się nią modli. Zachęcamy do dołączenia intencji o pokój i ochronę przed terroryzmem do różańca, który odmawiamy i to już włącza nas w tę krucjatę” – wyjaśnia br. Hruszowiec.

Idea krucjaty różańcowej powstała po serii ataków terrorystycznych w Belgii w marcu 2016 r.

„Wówczas dochodziły do nas informacje z Belgii, że powstają tam grupy różańcowe, w których wierni modlą się pod patronatem Zbyszka i Michała, w obronie przed terroryzmem. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tej oddolnej inicjatywie” – mówi zakonnik.

W tej samej intencji modlił się przy relikwiach męczenników także papież Franciszek, który podczas pobytu w Polsce, 30 lipca 2016 r. nawiedził bazylikę franciszkańską w Krakowie, udając się tam prywatnie, poza oficjalnymi punktami programu swojej wizyty. Dziś papieska modlitwa o ochronę przed terroryzmem za wstawiennictwem polskich męczenników jest przetłumaczona na sześć języków i rozpowszechniana przez franciszkanów wraz z materiałami informującymi o modlitewnej krucjacie.

Jak podkreśla br. Hruszowiec, franciszkanie zastanawiali się, w jakich sprawach będą orędowali polscy męczennicy, a świadectwa tego, że patronują modlitwie o pokój zaczęły napływać z całego świata. Tak, jak informacje z Belgii, które napłynęły już 4 dni po beatyfikacji Polaków, czyli przed atakami terrorystycznymi w Brukseli w marcu 2016 r. Rosnące nabożeństwo do „patronów pokoju” potwierdzają też liczne świadectwa napływające do franciszkanów.

„Jest już kilka takich, które nadawałyby się do sprawdzenia na drodze do kanonizacji. Mamy m.in. trzy świadectwa kobiet, które nie mogły mieć dzieci, a dziś dzięki wstawiennictwu męczenników mogą cieszyć się potomstwem. Najwięcej jest jednak świadectw tego, jak Zbyszek i Michał uspokajają serca, w sytuacjach mobbingu, prześladowań, niepokojów. Liczne osoby piszą o tym, że za przyczyną naszych braci powraca pokój serca” – relacjonuje br. Hruszowiec. Jak dodaje, wiele osób podkreśla nie tylko nadzieję, jaką przywraca codziennemu życiu modlitwa za wstawiennictwem polskich misjonarzy, ale też fakt, że są to „męczennicy uśmiechnięci”, którzy już swoim wizerunkiem i świadectwem życia przywracają pokój i radość.

Zakonnik przypomina także, że obrazki z relikwiami błogosławionych, to nie przedmioty magiczne, ale narzędzie, które ma pomóc w kontakcie z Bogiem.

„Nie bójmy się zapraszać ich do naszego codziennego życia, zgodnie z tym, co mówimy w Credo: wierzę w świętych obcowanie. Oni wtedy nie zmarnowali życia, a dziś ratują świat” – zachęca.

Polscy franciszkanie, pełniący posługę misyjną w Peru, o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, zostali zamordowani dn. 9 sierpnia 1991 r. wraz z ks. Alessandro Dordim w peruwiańskim Pariacoto, przez terrorystów z organizacji Świetlisty Szlak. Zostali beatyfikowani 5 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące ich życia i kultu można znaleźć na stronie meczennicy.franciszkanie.pl Szczegóły dotyczące krucjaty modlitewnej i możliwości włączenia się w nią znajdują się natomiast pod adresem: krucjata.franciszkanie.pl.