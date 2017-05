Polski bernardyn z Argentyny został „Kustoszem Pamięci Narodowej”

Jednym z tegorocznych laureatów nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, którą przyznaje Instytut Pamięci Narodowej, został o. Antoni Herkulan Wróbel OFM, polski bernardyn z Argentyny. Zajmuje się on m.in. dokumentowaniem dziejów tamtejszej Polonii.

W tym roku Nagrodę otrzymają: pośmiertnie prezydent Lech Kaczyński, Janusz Wasylkowski – badacz i popularyzator dziejów Lwowa i założyciel Instytutu Lwowskiego; Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, czyli działające w Ameryce zrzeszenie polskich kombatantów i osób zaangażowanych w upamiętnienie Polaków z USA walczących w obu wojnach światowych; wrocławskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, założone w celu zachowania wiedzy na temat tragicznego losu Polaków, którzy w latach 1943-1945 padli ofiarami zbrodni popełnionych przez OUN i UPA.

„Kustoszem Pamięci Narodowej” zostanie także o. Antoni Herkulan Wróbel z zakonu bernardynów z Argentyny, który poświęcił się dokumentowaniu dziejów tamtejszej Polonii. Wręczenie nagród odbędzie się 26 maja o godz. 12.00 w Sali Wielkiej warszawskiego Zamku Królewskiego.

O. prof. dr Antoni Herkulan Wróbel urodził się 8 marca 1934 w Wierzchosławicach. W 1949 wstąpił do Małego Seminarium Ojców Franciszkanów we Wrocławiu, następnie do nowicjatu Ojców Bernardynów w Leżajsku. W latach 1956–1960 odbył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960 z rąk ówczesnego biskupa Karola Wojtyły.

W latach 1962–1964 o. Wróbel podjął studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie był wieloletnim rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, gdzie zasłużył się także na polu działalności publicystyczno-naukowej. Najczęściej były to artykuły w zagranicznych gazetach polonijnych: argentyńskich – „Bóg i Ojczyzna”, „Głos Polski”, amerykańskim „Miesięczniku Franciszkańskim”, włoskim „Duszpasterzu Polskim”, angielskiej „Gazecie Niedzielnej”. Publikacje te miały charakter naukowy i popularnonaukowy, co przyczyniło się do promowania wiedzy o dorobku środowiska polonijnego.

Do najważniejszych publikacji o. prof. Wróbla należy „Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897-1997”. Była to rozprawa doktorska, obroniona w 1999 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wydanie książkowe tej rozprawy stanowi ważny, ale nie jedyny owoc prac badawczych prowadzonych przez o. Wróbla.

Do innych publikacji należą „Pod Krzyżem Południa (Buenos Aires 1991) i „50 lat Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Bernardynów (Franciszkanów) w Martin Coronado 1957-2007” (Buenos Aires 2007) oraz rozprawy w języku hiszpańskim poświęcone m.in. wkładowi Kościoła w Polsce w ewangelizację Argentyny.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” została ustanowiona w 2002 r. przez pierwszego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Pomysłodawcą tego wyróżnienia był ówczesny dyrektor krakowskiego oddziału IPN prof. Janusz Kurtyka (prezes IPN w latach 2005-2010).

Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny wkład w upamiętnianie historii polskiego narodu w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Co roku przyznawanych jest pięć wyróżnień, z czego jedno w kategorii „post mortem”.