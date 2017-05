Ponad 1000 osób weźmie udział w V Zjeździe Dużych Rodzin

V Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się w tym roku od 16 do 18 czerwca w Nysie. Szacuje się, że będzie w nim uczestniczyło ok. 200 dużych rodzin, w tym ok. 800 dzieci.

30 maja w Warszawie odbyła się konferencja prasowa przed V Zjazdem Dużych Rodzin w Nysie. Organizatorem wydarzenia była Katolicka Agencja Informacyjna oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Tematem spotkania był V Zjazd Dużych Rodzin, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2017 roku w Nysie oraz Karta Dużych Rodzin, jako bardzo istotny element polityki rodzinnej.

W konferencji udział wzięli: Joanna Krupska – prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” (ZDR3+), Kordian Kolbiarz – burmistrz Nysy, Dorota Gierej – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Stanisław Potoniec – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dyskusję poprowadził Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Na wstępie Joanna Krupska opowiedziała o początkach ZDR3+, który został zarejestrowany w maju 2007 roku. Stowarzyszając się rodziny, chciały wyrazić brak zgody na kojarzenie wielodzietności z patologią.

– Mieliśmy też przekonanie, że trzeba w Polsce zbudować politykę rodzinną z prawdziwego zdarzenia. Nie chcieliśmy stać się środowiskiem narzekającym i roszczeniowym, zaczęliśmy więc od tworzenia konkretnych postulatów – zaznaczyła prezes ZDR3+.

Jak dodała, Związek od początku istnienia dbał również o integrację wewnętrzną dużych rodzin. Tak powstała idea organizacji Ogólnopolskich Zjazdów Dużych Rodzin, które odbywają się od pięciu lat w różnych miastach Polski. Towarzyszą im liczne spotkania, warsztaty, konferencje, koncerty.

W tym roku działać będzie ok. 80. grup warsztatowych. Odbędzie się również występ mima Ireneusza Krosnego, kiermasz rękodzieła, Nyski Marsz dla Życia i Rodziny. Zainteresowani będą mogli odwiedzić wesołe miasteczko, siłownię na świeżym powietrzu oraz miasteczko militarystyczne.

– W tym roku liczbę uczestników Zjazdu szacuje się na ok. 1 100 osób, co daje ponad 200 dużych rodzin, w tym 800 dzieci – podsumowała Joanna Krupska. Dodała, że największe rodziny liczą kilkanaście osób. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom wyżywienie i nocleg.

Prezes ZDR3+ podkreśliła, że jednym z ważniejszych osiągnięć związku jest Karta Dużej Rodziny. Oprócz tego, w tym roku ZDR3+ wygrał konkurs na partnera Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do obsługi programu Karta Dużej Rodziny. Rolą Związku jest zawieranie umów z nowymi partnerami Karty. Dzięki temu każda rodzina wielodzietna może zaproponować swoje pomysły dotyczące partnerów Karty.

Zdaniem Joanny Krupskiej, ZDR3+ przygotował grunt do wprowadzenia świadczenia 500+, ponieważ m.in. dzięki KDR w społeczeństwie pogłębiło się przekonanie, że praca w rodzinie nad wychowaniem dzieci jest ważna i ma swoją wartość ekonomiczną.

– Plusem 500+ i KDR jest to, że nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego rodzin. Można powiedzieć, że to nagroda za samo posiadanie dużej rodziny, co sprawia, że czują się one dowartościowane – powiedziała prezes ZDR3+.

Dorota Gierej wyraziła nadzieję, że współpraca przy tworzeniu KDR sprawi, że w społeczeństwie pogłębi się przekonanie, że warto jest inwestować w dużą rodzinę. W jej ocenie efekty współpracy ze ZDR3+ są ogromne.

– Związek pozyskał dotychczas ponad 500 firm, co daje w sumie 2 tys. firm – od lokalnych partnerów KDR do dużych i strategicznych – zaznaczyła.

Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej zauważyła, że KDR jest też okazją do promocji firmy dającej rabat. Dodała, że wkrótce powstanie też aplikacja ułatwiającą posiadaczom Karty wyszukiwanie przedsiębiorstw udzielających zniżek, połączona z geolokalizacją. Aplikacja KDR będzie działać na systemach Android i IOS.

Dorota Gierej dodała, że trwają również prace nad rozszerzeniem odbiorców Karty na rodziców, którzy kiedykolwiek mieli trójkę dzieci, bez względu na ich wiek. Obecnie o Kartę mogą się ubiegać rodziny posiadające troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia (lub do 25 jeśli młodzi kontynuują edukację).

Marcin Przeciszewski, prezes KAI, a także członek ZDR3+ zaznaczył, że ZDR3+ odegrał olbrzymią rolę w inspirowaniu i negocjowaniu polityki rodzinnej z samorządami oraz kolejnymi rządami w Polsce, która wcześniej nie istniała.

– Pokazuje to, ile organizacja pozarządowa może zmienić w polityce państwa. Zaczęło się od przełamywania stereotypów obrazujących dużą rodzinę jako patologię. Teraz mamy zupełnie inne postrzeganie dużych rodzin – powiedział.

Dodał również, że ważną rolę w tej sprawie odegrał również Episkopat Polski, który zawsze podkreślał potrzebę stworzenia prawdziwej polityki rodzinnej i przez lata upominał się o to na forum Komisji Wspólnej, u kolejnych ekip rządowych.

Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie spotkanie, na które od pięciu lat zapraszane są rodziny z trójką i więcej dzieci. Organizatorami są ZDR3+ oraz miasto goszczące, w tym roku Nysa.

Prezydent Andrzej Duda objął V Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin patronatem honorowym.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych oraz państwowych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, środków rekreacyjnych, komunikacji, sklepów czy księgarni na terenie całego kraju, co pozwala obniżyć koszty codziennego życia.