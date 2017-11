Ponad 5 tys. mężczyzn na pierwszej narodowej pielgrzymce

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Mężczyzn trwa na Jasnej Górze. Spotkanie jest odpowiedzią na atak współczesnej kultury na wzorce męskości i wyrazem pragnienia upowszechnienia pracy duszpasterskiej wzmacniającej mężczyzn w ich rolach i zadaniach. Pielgrzymce towarzyszy hasło „Oblężenie Jasnej Góry”. Bierze w niej udział ponad 5 tys. osób.

– Jako polscy mężczyźni chcemy być ostoją dla naszych rodzin i Kościoła, znakiem nowej jakości męstwa w społeczeństwie – podkreśla organizator, Andrzej Lewek ze Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. Dodaje, że „w dzisiejszych czasach kiedy mamy do czynienia z dużym pomieszaniem pojęć wartości, potrzebujemy wrócić do źródła. Jako mężczyźni potrzebujemy stanąć w rolach i zadaniach w tym planie, który Pan Bóg dla nas przewidział”. Te role to bycie mężem, ojcem, a następnie obywatelem i pracownikiem.

Jak dodają uczestnicy spotkania, chodzi o kształtowanie męskiej duchowości i dawanie świadectwa. – Wybrałem się na tę pielgrzymkę, bo jestem mężem i ojcem, chciałbym wzmacniać swoją wiarę i dawać jej świadectwo – powiedział Bogusław Kurowski z okolic Krakowa.

Dodał, że „chce stanąć razem z innymi mężczyznami by pokazać, że swój świat, swoją rodzinę buduje na wartościach katolickich”. Pielgrzym podkreśla, że dawanie świadectwa, że są jeszcze ludzie, którzy w normalny, tradycyjny sposób podchodzą do małżeństwa i rodziny jest ważne. – Jeżeli idziemy nie do końca jako cywilizacja w tym kierunku co trzeba, należy zwrócić się w tę stronę, która jest właściwa, do Boga – powiedział pielgrzym.

Na program „męskiego oblężenia” składają się m.in. konferencje o byciu mężczyzną, powołaniu do ojcostwa i o tym co robić, by nie utracić potrzeby samowychowania. Nie zabraknie narodowego zawierzenia mężczyzn Matce Bożej. Najważniejszym punktem będzie Msza św. celebrowana o godz. 15.00 a nie jak wcześniej zapowiadano na 14.40. Wobec tak dużej liczby pielgrzymów miejsce sprawowania Eucharystii zostało zmienione z bazyliki na jasnogórski szczyt.

Panowie podkreślają, że tak jak w przypadku niewiast, tak i w ich środowiskach potrzeba wspólnej rozmowy i modlitwy, a te możliwe są w różnych męskich grupach działających licznie w polskich parafiach. – Sporym naszym problemem jest zamykanie się na drugiego człowieka. Spotykamy się tutaj, by tę barierę łamać, aby mieć bliższy kontakt ze sobą, po męsku porozmawiać o różnych sprawach i wspierać się modlitwą – powiedział Waldemar Tychek z 32. Plutonu Różańca z Olsztyna.

W Polsce działa wiele katolickich męskich stowarzyszeń, bractw, czy organizacji. Są np. Mężczyźni Świętego Józefa, Mężczyźni Pustelni, Mężczyźni Boga, Bractwo św. Pawła, Rycerze Jana Pawła II, Bracia Zmartwychwstańcy, czy Męskie Plutony Różańca.

Mężczyźni Świętego Józefa są katolicką siecią mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. – W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu – czytamy w zaproszeniu do tej wspólnoty. Jej członkowie składają obietnice m.in.: poświęcenia życia dla Pana i uczynienia Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia, uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii wraz z rodziną, życia w prawości i uczciwości, wierności chrześcijańskiemu powołaniu, modlitwie i spędzania czasu z rodziną, ustawienia priorytetów i zapewnienia równowagi w swoim życiu.