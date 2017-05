Aleteia ogłasza konkurs, który wspiera katolickie organizacje charytatywne

Każdego miesiąca – zaczynając od 1 maja – do końca 2017 roku Aleteia nagrodzi jedną organizację charytatywną kwotą w wysokości 515 dolarów, by w ten sposób wesprzeć jej działania, a także pokazać je w świecie internetu i mediów społecznościowych.

Każdego dnia tysiące ludzi ofiarowują swój czas, energię, środki i serce, żeby pomagać innym. Globalne media nie są w stanie pokazać tych wszystkich przejawów działalności charytatywnej, choć tak naprawdę to one zmieniają świat. Aleteia – katolicko-lifestylowy portal, który publikuje w 7 językach dla 12 milionów czytelników miesięcznie – pragnie pokazać i nagłośnić te dzieła, organizując Konkurs Fotograficzny „Lampa”.

Celem Konkursu fotograficznego „Lampa” jest realne wsparcie finansowe i oraz postawienie na „wirtualnym świeczniku” katolickich instytucji dobroczynnych.

„Szybki rozwój Aletei umożliwia nam, a nawet nas zobowiązuje, do pomagania innym” – mówi Jason Deal, dyrektor ds. strategii i marketingu. Od 2015 roku liczba użytkowników portalu wzrosła o 120 procent, a polska, najmłodsza edycja to już siódma wersja językowa Aletei. „Fragment z Ewangelii wg św. Mateusza zmotywował nas do tego, by tę najbardziej inspirującą pracę ludzi związanych z Kościołem umieścić na wirtualnym świeczniku – niech jej światło dociera także do innych osób z naszej wspólnoty”.

Aby wziąć udział w konkursie, organizacje charytatywne, ich wolontariusze i przyjaciele publikują w specjalnej galerii na portalu Aleteia.pl zdjęcie, które pokazuje pracę dobroczynną. Takie fotografie można także publikować na Twitterze czy Instagramie, oznaczając je hasztagiem #AleteiaLampstand. Zdjęcie, które otrzyma w danym miesiącu najwięcej „lajków”, zwycięży. Osoby, które nie są związane z żadną organizacją, mogą włączyć się w akcję, oddając głos na fotografię, która spodoba im się w danym miesiącu najbardziej.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno na lokalnym, jak i ogólnokrajowym szczeblu działa wiele organizacji, które wykonują niesamowitą pracę, zapewniając najbardziej potrzebującym jedzenie, ubrania, schronienie czy edukację” – mówi Pierre-Marie Dumont, prezes Aletei. „Jak powtarza papież Franciszek, działalność charytatywna i dzieła miłosierdzia są najlepszą drogą, by pokazać drugiemu człowiekowi, że Bóg go kocha”.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej.