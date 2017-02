Post od hejtu, modlitwa za młodych, jałmużna dla uchodźców – kard. Nycz na Wielki Post

Wszyscy jesteśmy kuszeni, by zająć miejsce Boga – przypomina w Liście na Wielki Post kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski proponuje post od hejtu i uspokojenie debaty publicznej, modlitwę za młode pokolenie i jałmużnę dla uchodźców.

W liście na Wielki Post, który zostanie odczytany w warszawskich kościołach w najbliższą niedzielę, 5 marca, kard. Nycz przestrzega przed pokusą zastąpienia przykazań Bożych ich nową wersją „poprawioną, lepszą i dostosowaną do nowych czasów”. „Wszyscy jesteśmy kuszeni, by zająć miejsce Boga – zauważa metropolita warszawski dodając, że „Wielki Post jest po to, byśmy uczciwie nazwali dobro dobrem, a zło złem”.

Wskazując trzy tradycyjne drogi przeżycia Wielkiego Postu, jakimi są post, modlitwa i jałmużna kard. Nycz proponuje, by przyjęły one w tym roku postać konkretnej odpowiedzi na wyzwania społeczne. Nawiązując do postu, metropolita warszawski pisze: „Może święty czas Wielkiego Postu jest wart tego, by uspokoić debatę publiczną, także spory na poziomie rodzin, przyjaciół, bliskich. Może stać nas na to, by od czasu do czasu powiedzieć coś dobrego o przeciwnikach politycznych? – pyta kard. Nycz, zachęcając do powstrzymania się od tzw. hejtu i mowy nienawiści. „Wiele jest w naszym życiu publicznym słów, które niebezpiecznie ocierają się o nienawiść, jak wiele pogardy dla drugiego człowieka. Ileż jadu sączy się na internetowych forach”.

Modlitwą, która jest drugim środkiem wielkopostnej praktyki, kard. Nycz poleca otoczyć ludzi młodych. „Światowe Dni Młodzieży pokazały, jak wielki potencjał dobra ma nasza młodzież. Spróbujmy razem z młodzieżą zastanowić się nad tym, jak lepiej wykorzystać dynamizm młodego pokolenia polskich katolików? Jak w nowy sposób głosić stare ideały: wierności, uczciwości, życzliwości, czystości – bez których marny będzie człowiek, coraz bardziej poranione będą nasze rodziny, biedne i kruche będzie to dobro, któremu na imię Polska?”

W ramach wielkopostnej jałmużny, kard. Nycz zachęca do włączenia się w program pomocowy „Rodzina Rodzinie” „To jest pierwszy ważny krok pomocy uchodźcom. Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie program pomocy przez korytarze humanitarne” – podkreśla metropolita warszawski. Nie zamykajmy też oczu na wiele tysięcy Ukraińców, którzy wśród nas żyją i pracują – apeluje.

Tradycyjne wielkopostne „lekarstwa”, które dla wielu osób wydają się wręcz archaiczne, to znaczy post, modlitwa i jałmużna otrzymują tu nowoczesny wymiar, współczesną formę ukierunkowaną na aktualne sprawy, którymi żyjemy – komentuje ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik metropolity warszawskiego.