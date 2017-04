Poszukiwani wolontariusze największej manifestacji pro-life w Polsce

W niedzielę 21 maja pod hasłem „Kocham Cię Życie” po raz piętnasty ulicami Szczecina przemaszeruje Marsz dla Życia, największa tego rodzaju manifestacja w Polsce. Organizatorzy, Fundacja Małych Stópek, rozpoczęli właśnie poszukiwania koordynatorów-wolontariuszy parafialnych.

Fundacja Małych Stópek poszukuje koordynatorów-wolontariuszy z terenu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, którzy chcieliby się zaangażować w pomoc przy organizacji Marszu dla Życia z poziomu swojej wspólnoty parafialnej. Poszukiwany jest co najmniej jeden koordynator dla każdej z parafii.

„W tym roku w sposób szczególny zależy nam na bezpośrednim zaangażowaniu jak największej liczby osób, które jako koordynatorzy parafialni z całej archidiecezji byłyby inspiracją dla parafian do włączenia się w Marsz dla Życia – zachęca ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji.

Do głównych zadań koordynatora parafialnego będzie należało m.in. dystrybuowanie ulotek, gazet i koszulek dla uczestników Marszu, zorganizowanie takiej dystrybucji we własnej parafii dwa tygodnie przed manifestacją, czy przeprowadzenie w parafii, tydzień przed wydarzeniem, akcji przepisywania na tkaninę materiałową hymnu o miłości z listu św. Pawła.

Osoby chętne do pomocy są proszone o przesłanie do Fundacji Małych Stópek swoich danych kontaktowych: nr telefonu, adres e-mail oraz parafię, do której należą. Powyższe dane można wysyłać na e-mail: marsz.kuria.szczecin@gmail.com, zgłosić telefonicznie pod nr tel. 791 138 902 lub dostarczać do siedziby Fundacji Małych Stópek przy ul. Świętego Ducha 9 w Szczecinie.

Szczeciński Marsz dla Życia jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie manifestacji w obronie życia poczętych, a nienarodzonych jeszcze dzieci. W jego czternastej edycji w ub. roku wzięło udział 12 tys. osób.