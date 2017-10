Potrzebne prawne zabezpieczenie wolnej niedzieli

Niech integralnym elementem przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy niepodległości Polski stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę – podkreślają biskupi z prezydium Konferencji Episkopatu Polski w wydanym we wtorek oświadczeniu.

Biskupi zaznaczają, że w sprawie wolnych od pracy niedziel biorą pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów. Dodają, że milczenie z ich strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Członkowie prezydium KEP wyrazili zaniepokojenie przebiegiem procedowania nad obywatelskim projektem ustawy, który został złożony w Sejmie przez NSZZ „Solidarność”, a podpisało się pod nim pół miliona osób.

„Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy” – czytamy w oświadczeniu.

Biskupi wskazali, że to właśnie „Solidarność” jako związek ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową – ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. „Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności”, z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują” – napisali członkowie prezydium KEP.

Zaznaczyli też, że osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. „Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego” – podkreślili biskupi.

Zaapelowali do „tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją”.

„Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał św. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych” – czytamy w oświadczeniu.

Prezydium KEP tworzą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki; jego zastępca, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.