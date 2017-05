Potrzebni wolontariusze na wakacyjne turnusy

Duszpasterstwo Drabiny Jakubowej poszukuje wolontariuszy z terenu całej Polski na wakacyjne turnusy z osobami niepełnosprawnymi. Potrzebnych jest jeszcze ponad sto osób.

Drabina Jakubowa to warszawskie duszpasterstwo wolontariuszy i osób niepełnosprawnych prowadzone przez Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (księży orionistów). Każdego roku w Brańszczyku nad Bugiem organizują oni wakacje dla osób niepełnosprawnych. W tym roku pierwszy turnus rozpoczyna się już 30 czerwca, ostatni kończy się 13 września. Każdy z turnusów trwa dziesięć dni.

Przed rozpoczęciem wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi, każdy chętny do pomocy musi przejść dwudniowe szkolenie z zakresu savoir-vivre’u w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością. Wolontariusze poznają także zasady udzielania pierwszej pomocy, podstawy BHP w opiece nad chorymi, teorię i praktykę pielęgnacji niepełnosprawnych itp.

– Wszystko po to, by nasi podopieczni mogli czuć się komfortowo i mieli zapewnioną należytą opiekę, a wolontariusze mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny zarówno dla siebie jak i osób, nad którymi sprawować będą opiekę – mówi Tomasz Wróblewski, jeden z wolontariuszy i koordynatorów Drabiny Jakubowej.

– Często nasi podopieczni wymagają pomocy dosłownie we wszystkich czynnościach codziennych. Równie ważną częścią wolontariatu na Drabinie Jakubowej jest towarzyszenie naszym podopiecznym. Często cały rok spędzają oni w domach, gdzie są bardzo samotni lub ich jedynymi towarzyszami są ich rodzice. Turnus Drabiny Jakubowej to wyjątkowa okazja, by spędzić czas wśród rówieśników, a przede wszystkim ludzi, którzy ich w 100% akceptują. To dla nich bardzo ważne. Z resztą na każdym turnusie widzimy, jak piękne relacje tworzą się między podopiecznymi i wolontariuszami – mówi Tomasz Wróblewski.

Wolontariusz dodaje, że Drabina Jakubowa to ważne doświadczenie dla osób, które wiążą swoją zawodową przyszłość z drugim człowiekiem. – Często przyjeżdżają do nas studenci takich kierunków jak praca socjalna, medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia. Oczywiście nie tylko oni. W swoich szeregach mamy np. koordynatorkę, która zawodowo jest inżynierem budownictwa – wyjaśnia.

Organizatorzy zapewniają, że swoje miejsce w wolontariacie znajdą także ci, którzy nie są do końca przekonani o tym, czy poradzą sobie w kontakcie z niepełnosprawnymi. – Dla takich osób mamy również zadania porządkowe. Potrzebna jest chociażby pomoc w kuchni czy przy organizowaniu pogodnych wieczorków. Mile widziane są także osoby, które pomogą przy oprawie muzycznej – dodał wolontariusz.

Wolontariuszem Drabiny Jakubowej może zostać każdy, kto ukończył 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest także zgoda rodziców. Jak podkreślają organizatorzy, najważniejsza jest otwartość na drugiego człowieka.

Aby zgłosić się na wolontariat, wystarczy wejść na stronę drabinajakubowa.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Koordynatorzy turnusów będą kontaktować się z chętnymi za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.