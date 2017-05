O jakże kocham Najświętszą Pannę! […] Zwykle przedstawiają nam Ją jako niedostępną, a należałoby raczej ukazać, jak łatwo Ją naśladować. Ona jest bardziej Matką niż Królową! – te słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus mogłyby posłużyć za motto niniejszej książki. Z małym zastrzeżeniem: nawet ci wierni, którzy gorąco kochają i czczą Matkę Jezusa, zwykle widzą w Niej wręcz niedościgniony wzór do naśladowania. Za to słabo znają Ją taką, jaką była podczas ziemskiego życia, które przecież miało również znamiona zwyczajnej, ludzkiej codzienności!

„Poznać i pokochać Maryję. Miesiąc z Matką Jezusa” to zbiór czytanek Maryjnych przeznaczonych na każdy dzień miesiąca, ułożony przez siostrę Marie-Monique Breynaert. Autorka prowadzi czytelnika krok po kroku po śladach pełnego miłości i wiary życia Maryi z Nazaretu, zachęcając jednocześnie do modlitewnego spotkania z Matką Bożą, by bardziej zbliżyć się do Niej i jeszcze żarliwiej pokochać.

Autor: Marie-Monique Breynaert

Tłumacz: Lilla Danilecka

Cena detaliczna: 19,90

Numer ISBN: 978-83-7502-627-6

Format: 105 x 165 mm

Stron: 272

Oprawa: twarda

