Poznań: Biblia Trzeciego Tysiąclecia – nowy cykl Verba Sacra

Księgi Starego i Nowego Testamentu w interpretacji wybitnych aktorów i w nowej oprawie muzycznej usłyszą uczestnicy nowego cyklu Verba Sacra – Biblia Trzeciego Tysiąclecia. Wydarzenie 18 czerwca w poznańskiej katedrze zainauguruje Dariusz Kowalski. Znany aktor filmowy i telewizyjny przeczyta fragmenty Księgi Rodzaju.

„Chcemy sięgnąć po nowe przekłady Pisma Świętego, by pogłębić więź ze słowem Bożym i zachęcić każdego do tego, by usłyszał, co mówi do niego Pan Bóg” – powiedział Przemysław Basiński podczas konferencji prasowej w Muzeum Archidiecezjalnym.

Pomysłodawca cyklu Verba Sacra przyznał, że choć Biblia była już prezentowana podczas wcześniejszych edycji, to jednak warto sięgać po jej księgi, by doświadczyć spotkania ze słowem Bożym.

Basiński zaznacza, że podczas pięciu edycji, które zostaną zaprezentowane do końca 2017 roku, w programie każdego spotkania uczestnicy wysłuchają komentarza biblijnego oraz zostaną zaproszeni do medytacji nad słowem Bożym. „Pragniemy, by było to osobiste spotkanie ze słowem Bożym, wzbogacone dodatkowo nową oprawą muzyczną” – dodaje reżyser.

Ks. dr Tomasz Siuda, moderator Dzieła Biblijnego w archidiecezji poznańskiej, wskazał na coraz silniejszą potrzebę zatrzymania się nad słowem Bożym, a nie tylko nad sferą językową. „Nie chodzi tylko o poznanie słowa Bożego, ale na otwarcie się na jego działanie i spotkanie żywego słowa Bożego, które może odbyć się w sercu człowieka” – stwierdził ks. dr Siuda.

W poznańskiej katedrze 18 czerwca o godz. 17 jako pierwsza zostanie zaprezentowana Księga Rodzaju w przekładzie o. prof. dr. hab. Adama Ryszarda Sikory OFM z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

„Tłumaczenie z języka oryginalnego jest najbardziej owocną formą spotkania ze słowem Bożym tak dla tłumacza, jak i dla odbiorcy” – przyznał o. prof. Sikora OFM. Kierownik Zakładu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym UAM zauważył, że nowy przekład powstaje po to, by pokazać aspekt osobistego spotkania ze słowem Bożym.

W poznańskiej katedrze fragmenty o stworzeniu świata, upadku człowieka i historię Noego zaprezentuje aktor Dariusz Kowalski. Oprawę muzyczną zapewni kompozytorka Katarzyna Stroińska-Sierant z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

„Kompozycje zostaną specjalnie stworzone do konkretnych fragmentów Pisma Świętego, będą to więc prawykonania. Sama formuła muzyczna zostanie zwiększona o instrumenty perkusyjne, kwartet smyczkowy i instrumenty dęte” – zaznaczyła kompozytorka.

Następną prezentację w ramach nowego cyklu Verba Sacra zaplanowano na 24 września. Komentarz biblijny do kolejnych fragmentów Księgi Rodzaju o patriarchach – Abrahamie, Izaaku i Jakubie przygotuje ks. Janusz Lemański z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W październiku uczestnicy Verba Sacra usłyszą Dzieje Józefa z Księgi Rodzaju, w listopadzie zostanie zaprezentowana Księga Wyjścia, a w grudniu Księga Kapłańska.

Ogólnopolski cykl „Verba Sacra” zapoczątkował 23 stycznia 2000 roku Gustaw Holoubek. Wybitny polski aktor zmarły w 2008 r. recytował wówczas fragmenty Księgi Koheleta oraz Pieśni nad Pieśniami w przekładzie Biblii Poznańskiej.

W ciągu 17 lat trwania cyklu teksty Biblii Tysiąclecia, Biblii Poznańskiej, Biblii ks. Jakuba Wujka, Ojców Kościoła oraz literaturę religijną prezentowało ponad 100 aktorów, m.in.: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Krzysztof Kolberger, Maja Komorowska, Halina Łabonarska, Danuta Stenka, Zbigniew Zapasiewicz. Byli też wykonawcy spoza środowiska aktorskiego: Wspólnoty Jerozolimskie, klerycy Seminarium Duchownego, szafarze, artyści i rodziny poznańskie.

Dotychczas odbyło się 177 premier.

Więcej na www.verbasacra.pl.