Poznań: blisko 1700 osób na rekolekcjach ewangelizacyjnych na MTP

Blisko 1700 osób uczestniczyło na Międzynarodowych Targach Poznańskich w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które w miniony weekend prowadzili charyzmatyczni włoscy kapłani, Antonello Caddedu i Enrique Porcu, założyciele Przymierza Miłosierdzia.

Na rekolekcje, które zorganizowała poznańska Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, dotarli oprócz Wielkopolan także mieszkańcy różnych miejsc w kraju, a nawet Polacy mieszkający w Irlandii i w Niemczech. Prawie 40 osób przyjechało natomiast ze Lwowa. Część tej grupy to młodzi ludzie, którzy w czasie Dni w Diecezjach poprzedzających ŚDM w Krakowie mieszkali w Poznaniu. Nawiązane wówczas relacje zaowocowały zaproszeniem ich przez poznaniaków na rekolekcje na MTP.

Dołączyli do nich inni członkowie Szkoły Maryi utworzonej na Ukrainie przez kapucyna o. Piotra Kurkiewicza oraz osoby zaangażowane we wspólnotę charyzmatyczną. – Żeby tu dotrzeć jechaliśmy ponad 14 godzin autokarem. Jesteśmy więc wdzięczni rodzinom, które zapewniły nam noclegi na czas rekolekcji – mówi w rozmowie z KAI Natalija Bałachowska. – To był wyjątkowy czas. Doświadczyliśmy wielu duchowych przeżyć. A najważniejsza była dla nas modlitwa we własnych intencjach, ale także w tych, które nam powierzono – dodaje Oksana Bartkiw.

Duży nacisk podczas rekolekcji położono na modlitwę za małżeństwa i rodziny. Jak bowiem zauważył o. Enrique Porcu, świat chce zniszczyć Kościół i rodzinę. – Potrzebujemy więc Ducha Świętego dla małżonków. Potrzebujemy sił, odwagi i śmiałości – zauważył.

Prosił też obecnych na rekolekcjach małżonków, aby raz w tygodniu, np. w sobotę, wyłączali telewizor, a „włączali” jako rodzina słowo Boże. – Przeczytajcie fragment Ewangelii i módlcie się wspólnie, podzielcie się tym fragmentem. Rodzina, która nie staje się domowym Kościołem zbudowanym na fundamencie słowa Bożego, nie może przetrwać – tłumaczył o. Enrique dopowiadając, że w jego rodzinie ta praktyka zaowocowała tym, że spośród pięciu braci trzech zostało kapłanami.

Rekolekcje miały tytuł „Bo do wolności powołał nas Bóg”, stąd w czasie modlitwy proszono Boga o uwolnienie od lęków, chorób i wszelkich zniewoleń. Centralnym punktem każdego dnia była Msza św., po której następowała modlitwa o uzdrowienie i wylanie darów Ducha Świętego. Niedzielnej Eucharystii przewodniczył jej poznański biskup pomocniczy Damian Bryl.

‒ Ufam, że w tym czasie dokonało się w was coś ważnego. Nie zachowujcie tego jedynie dla siebie, chciejcie się tym dzielić. Bądźcie świadkami tego, co przeżyliście, świadkami działania Boga wśród nas. Opowiadajcie o tym, ale szukajcie też sposobów, jak o tym mówić, żeby pociągnąć innych do Jezusa – zachęcał uczestników rekolekcji bp Bryl zwracając jednocześnie uwagę, aby świadectwo zawsze było budujące, aby pociągało innych, a nie przytłaczało.