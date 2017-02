Poznań: główne obchody 20. rocznicy reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W najbliższą sobotę, 11 lutego, w Poznaniu odbędą się główne obchody 20. rocznicy reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) w archidiecezji poznańskiej. Rozpocznie je Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Grzegorza Balcerka.

Eucharystia sprawowana będzie w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, a po niej, w auli znajdującego się naprzeciwko budynku szkół katolickich: Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Natalii Tułasiewicz, odbędzie się uroczysta gala.

Jak zapowiada Tomasz Kasprzak, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, będzie to popołudnie pełne wspomnień. – W czasie gali podsumujemy, co działo się w naszym Stowarzyszeniu przez minione 20 lat. Omówimy obszary działań, w które angażuje się KSM, m.in. szkolenia liderskie, rekolekcje dla młodych, akcje patriotyczne, obozy wakacyjne czy Marsz dla Życia. Opowiedzą o nich byli prezesi Zarządów, a w przerwach śpiewać będą członkowie naszego Stowarzyszenia – wyjaśnia Kasprzak dopowiadając, że w ciągu 20 lat do KSM-u w archidiecezji poznańskiej przystąpiło, składając przyrzeczenie, 839 osób.

W rocznicowych obchodach uczestniczyć będą nie tylko mieszkańcy archidiecezji poznańskiej, ale także goście z Siedlec, Krakowa, Legnicy, Gniezna i Zielonej Góry, zaangażowani tam w działalność KSM-u.

Po gali zaplanowano otwarcie wystawy przybliżającej historię dwudziestolecia KSM-u oraz ukazującej przebieg roku formacyjnego w Stowarzyszeniu, miesiąc po miesiącu. Wieczorem z kolei, również w auli szkół katolickich, odbędzie się Wielki Jubileuszowy Bal.

Historia KSM-u sięga czasów zaborów, kiedy to łącząc siły w walce o polskość środowiska katolickie powołały do życia Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. W wyzwolonej Polsce przekształciło się ono w dwa stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Z tych czasów pochodzi godło KSM-u przedstawiające krzyż wpisany w postać orła wyrażające główne cele stowarzyszenia czyli obronę wiary katolickiej i polskości.

W 20-leciu międzywojennym KSM żeński i męski zrzeszały bardzo liczne grupy młodych osób, w całym kraju liczyły ponad 250 tys. członków. Po zakończeniu wojny władze komunistyczne zgodziły się na wznowienie działalności tylko męskiego (w miejsce żeńskiego powołano Żywy Różaniec Dziewcząt) i to tylko w dwóch archidiecezjach: poznańskiej i krakowskiej. Niestety na krótko. Na początku lat 50. zdelegalizowano KSM.

Episkopat reaktywował go w 1990 r. jako organizację ogólnopolską z osobowością prawną kościelną. W archidiecezji poznańskiej KSM erygował na początku lutego 1997 r. ówczesny metropolita poznański abp Juliusz Paetz.

Wspominając początki KSM-u w archidiecezji poznańskiej, ks. Marek Matyba, jego asystent diecezjalny w latach 1997-2011, przyznaje, że były pełne entuzjazmu, ale także trudne. – Przez lata komunizmu zakazując działalności stowarzyszeniowej zniszczono jej ducha. Jeździłem więc z młodymi ludźmi od parafii do parafii, gdzie rozmawialiśmy, zwłaszcza z ich rówieśnikami zachęcając do zakładania oddziałów KSM. To właśnie świadectwo dawało największe efekty i zapalało młodych do działania – stwierdza dopowiadając, że wprawdzie ten początkowy entuzjazm już zaniknął, ale nadal znajdują się parafie, które doceniają KSM.

– Z perspektywy czasu widzę, że nie wszyscy młodzi ludzie są w stanie podołać wymaganiom stawianym przez KSM. Ale ci, którzy w nim wytrwali mają spory wachlarz umiejętności ułatwiający samorealizację w życiu zawodowym, ale także motywujący do działania w parafii czy w lokalnym samorządzie – stwierdza ks. Matyba.

Obecnie w archidiecezji poznańskiej działa 19 parafialnych oddziałów KSM i 3 koła akademickie. W ciągu 20 lat powstało także, w różnych parafiach archidiecezji 70 oddziałów, które zawiesiły swoją działalność. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „Przez cnotę, naukę, pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów!”.