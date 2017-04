Poznań: IX Gala Banku Miłosierdzia Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Po raz dziewiąty Caritas Archidiecezji Poznańskiej zorganizowała Galę Banku Miłosierdzia. Spotkanie jest okazją do uhonorowania i podziękowania wolontariuszom oraz darczyńcom urzeczywistniającym idee Caritas. W uroczystości w Teatrze Muzycznym w Poznaniu wziął udział abp Stanisław Gądecki.

„Caritas to szlachetna służba, podnosząca na duchu i niezastąpiona” – powiedział na początku uroczystości metropolita poznański. Podkreślił, że działania Caritas realizują myśl papieża seniora Benedykta XVI, który zauważył, że żaden system społeczny nie będzie tak sprawiedliwy, by zaspokoić potrzeby duchowe człowieka. „To może zrealizować tylko drugi człowiek” – stwierdził abp Gądecki. Zaznaczył, że Caritas w Szkolnych Kołach i parafialnych Zespołach zrzesza najszlachetniejszych ludzi.

W Teatrze Muzycznym zgromadzili się wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas, dzieci i młodzież zaangażowane w Szkolnych Kołach Caritas, przedstawiciele firm i instytucji wspierających dzieła Caritas.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej ks. Waldemar Hanas przypomniał, że rok 2017 został ustanowiony Rokiem św. Brata Alberta. „Chciałbym podziękować wszystkim za to, co robicie, za to, co jest najważniejsze – że jesteście dobrzy jak chleb. Realizujecie tym samym słowa założyciela zgromadzenia albertynów i albertynek” – powiedział dyrektor poznańskiej Caritas. Podkreślił, że wszyscy zgromadzeni „budują Bank Miłosierdzia”, są ludźmi pełnymi dobroci i miłości wobec potrzebujących.

Podczas Gali Banku Miłosierdzia wręczono statuetki „Signum Caritatis” oraz okolicznościowe wyróżnienia.

W kategorii „Darczyńca” statuetką nagrodzono powstałą w 2014 r. Fundację Enea, która wspiera organizację festynu rodzinnego Caritas, organizowanego z okazji Dnia Dziecka i zaangażowała się w akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Fundacja wraz z Caritas w czerwcu zrealizuje też projekt „Dobra energia ponad granicami”, umożliwiając przyjazd do Wielkopolski 50-osobowej grupy polskich uczniów z Litwy. Jego głównym celem jest wzmocnienie konkurencyjności polskich szkół na Litwie poprzez wsparcie dokształcenia kadry pedagogicznej, umożliwienie uczniom wyjazdów edukacyjnych do Polski oraz zaopatrzenie polskich placówek w literaturę i prasę w języku polskim.

Statuetkę w kategorii „Współpraca” otrzymała poznańska drukarnia MJP. Z kolei w kategorii „Świadectwo” uhonorowano Jolantę Jasińską, która w parafii pw. Objawienia Pańskiego w Poznaniu zainicjowała powstanie przyparafialnej jadłodajni oraz od lat ofiarnie służy potrzebującym.

Wyróżnienie otrzymał Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu oraz Szkolne Koło Caritas działające w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, którego opiekunem jest ks. Krystian Gramza. Młodzież zrzeszona w tym kole czynnie bierze udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Caritas, zorganizowała też zbiórkę odzieży oraz książek dla przytuliska Caritas − ogrzewalni dla osób bezdomnych Caritas Archidiecezji Poznańskiej im. św. Jana Bożego, mieszczącego się przy ul. Krańcowej w Poznaniu.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli film podsumowujący ubiegłoroczną pracę i działania poznańskiej Caritas oraz obejrzeli występ Orkiestry Vivat. Krótką prezentację o jadłodajni Caritas im. św. Brata Alberta, prowadzonej przez siostry albertynki, przedstawiła s. Dominika, albertynka.

Zgromadzeni wysłuchali też świadectwa Mirosława Kopeckiego, podopiecznego przytuliska. „W październiku 2015 r. stałem się w jednej chwili człowiekiem bezdomnym, prowadziłem firmę, nigdy nikomu nie odmawiałem, gdy ktoś z przyjaciół prosił o pożyczenie pieniędzy. Kiedy zwróciłem się do nich o zwrot pożyczek, odwrócili się ode mnie” – mówił Kopecki.

Przyznał, że tułał się po mieście, nie miał środków do życia, szybko podupadł na zdrowiu. Podkreślił, że bezinteresowną pomoc i opiekę otrzymał od obcych osób w przytulisku. Obecnie podjął pracę i chciałby opuścić przytulisko, by „zrobić miejsce komuś potrzebującemu”. „Gdyby nie pomoc osób z Caritasu, dziś już był nie żył” – stwierdził wzruszony Kopecki.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej niesie pomoc dzieciom, młodzieży, osobom bezdomnym, osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom.

Prowadzi m.in. Dom Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie, trzy przedszkola, trzy jadłodajnie, trzy ośrodki charytatywno-wypoczynkowe w Zaniemyślu, Dębkach i Lipnicy Wielkiej, punkt konsultacyjny oraz Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica”.

W 123 Szkolnych Kołach Caritas oraz 325 Parafialnych Zespołach Caritas zrzesza ok. 3 tysięcy osób.