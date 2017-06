Poznań: Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice dla s. Rafały Włodarczak

Siostra Rafała dokonała wybitnego dzieła, budując sierocińce „Domy Pokoju” w Jerozolimie i Betlejem. Wyruszyła do Ziemi Świętej bez pieniędzy, ale potrafiła zachęcić do ofiarnej pomocy wielu dobrych ludzi – powiedział abp Stanisław Gądecki, wręczając elżbietance, s. Rafale Włodarczak, Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice, przyznany przez papieża Franciszka.

Uroczystość uhonorowania 86-letniej założycielki sierocińców „Domy Pokoju” w Ziemi Świętej odbyła się podczas nieszporów w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów najstarszej na ziemiach polskich katedry.

„Ojciec Święty Franciszek szacownym odznaczeniem krzyża Pro Ecclesia et Pontifice, ustanowionym za wybitne dzieła i znaczące zasługi, Czcigodną Siostrę Rafałę Helenę Włodarczak uznał godną odznaczyć i obdarować, udzielając jej również przywileju noszenia tegoż odznaczenia” – napisano w uzasadnieniu nadesłanym z Watykanu, które odczytał metropolita poznański.

Abp Gądecki podkreślił, że s. Rafała dokonała wybitnego dzieła, budując sierocińce „Domy Pokoju” w Jerozolimie i Betlejem. „Dzięki trosce elżbietanek i pomocy ofiarodawców domy mogły się rozwijać, a wiele sierot zostało wysłanych na studia na uniwersytet w Betlejem, by mogły się wykształcić i budować elitę swojego społeczeństwa” – zauważył metropolita poznański.

Przypomniał, że „Dom Pokoju” w Jerozolimie od wielu lat przyjmuje młodych z archidiecezji poznańskiej, którzy przeżywają tam letnie doświadczenie misyjne. „Daje on możliwość mieszkania w pobliżu świątyni jerozolimskiej i poznania przez młodych Ziemi Świętej” – stwierdził ks. arcybiskup.

Tego samego dnia w Warszawie siostra została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

S. Rafała Włodarczak jest elżbietanką. Urodziła się 11 kwietnia 1931 r. Wyjechała do Ziemi Świętej w 1961 r., a w 1967 r. wraz z s. Imeldą Płotką przystąpiła do organizowania pomocy dla osieroconych i porzuconych na ulicach Jerozolimy dzieci. Doprowadziła do otwarcia sierocińca „Dom Pokoju” na Górze Oliwnej, a następnie posługiwała w kolejnym z domów, otwartym w 2010 r. w Betlejem. Do tej pory Domy Pokoju pomogły ok. 400 dzieciom. S. Rafała w Ziemi Świętej spędziła 52 lata. Obecnie mieszka na terenie poznańskiej prowincji sióstr elżbietanek.