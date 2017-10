Poznań: nabożeństwo słowa podczas XVI Ekumenicznego Święta Biblii

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz bp Karol Maria Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów współprzewodniczyli 24 października nabożeństwu słowa w poznańskiej katedrze. Modlitewne spotkanie chrześcijan różnych wyznań było najważniejszym punktem XVI Ekumenicznego Święta Biblii.

Tegorocznemu świętowaniu towarzyszą słowa z Księgi Ezechiela: „I dam wam serce nowe i ducha nowego” (Ez 36,26).

Abp Stanisław Gądecki, nawiązując do czytania z Listu do Rzymian, rozważał wpływ Duch Świętego na modlitwę. „Nie ma prawdziwej modlitwy, jeśli Duch Święty nie jest w nas obecny” – podkreślił metropolita poznański. Zaznaczył, że jest On duszą naszej duszy.

Przewodniczący KEP zauważył w medytacji, że Duch zawsze czuwa w nas, uzupełnia nasze braki i ofiarowuje Ojcu naszą cześć razem z naszymi najgłębszymi pragnieniami, przychodzi z pomocą naszej słabości, nadaje modlitwie boski wymiar. Wymaga to jednak naszej głębokiej komunii życiowej z Duchem.

Zwracając uwagę na rolę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, przypomniał, że Duch Święty wlewa w nasze serca uczucie boskiego dziecięctwa, pozwala widzieć i odczuwać, że jesteśmy dziećmi Bożymi. „Pozwala na zacieśnienie więzów miłości ze wszystkimi ludźmi. Kiedy kochamy, pozwalamy wyrazić Mu się w pełni” – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący KEP zachęcał, by chrześcijanie byli coraz bardziej wrażliwi i czujni na obecność Ducha Świętego i by przemieniali ją w modlitwę. Zaznaczył, jak ważna jest otwartość i gotowość człowieka na ożywcze działanie Ducha Świętego, bowiem „jeśli z powodu zatwardziałości naszego serca nie przyjmujemy powiewu Ducha Świętego, szybko załamujemy się na modlitwie”.

„Trzeba całe nasze życie umieć rzucić w ramiona Ducha Świętego. Zaczynajmy więc naszą modlitwę od zaproszenia Ducha Świętego do naszego serca, prośmy, aby modlił się w nas i bądźmy podatni na Jego działanie” – mówił współprzewodniczący nabożeństwa słowa.

Metropolita poznański zauważył, że w naszych trudnych czasach zawrotnego postępu cywilizacji naukowo-technicznej szczególnie potrzebna jest modlitwa, podczas której człowiek może odkryć samego siebie. Zaznaczył, że ożywczą moc modlitwy odkrywają coraz częściej osoby świeckie, zaangażowane w różnych ruchach i stowarzyszeniach.

„W ostatnich latach zwiększyła się liczba osób zaangażowanych w ruchach i wspólnotach, dla których modlitwa jest najważniejsza i w niej szukają odnowy życia duchowego” – stwierdził abp Gądecki.

Bp Karol Maria Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, rozważając fragment z Księgi Ezechiela, przypomniał, że Jahwe przez usta Ezechiela zapowiedział skuteczny ratunek dla swego narodu, który będzie pochodził od Niego samego. Przypomniał, że w VI w. p.n.e. Żydzi zostali uprowadzeni przez króla Nabuchodonozora do Babilonii, co było karą za ich niegodziwe postępowanie.

„Izraelici mieli Dekalog wyryty na kamiennych tablicach, ale serca Narodu Wybranego były kamienne, bo popełniał on wiele niegodziwości. A jeśli przestrzegał prawa, to ze strachu przed karą, a nie z miłości do Najwyższego” – zauważył kaznodzieja.

Zaznaczył, że Bóg nie pozostawił swego ludu bez nadziei, bo zgodnie ze słowami poselstwa Ezechiela tym, który wybawi swój lud, nie będzie kapłan, ale sam Bóg.

Współprzewodniczący nabożeństwa słowa podkreślił, że Duch zapowiedziany przez Boga jest niezbędny wszystkim chrześcijanom, by mogli wypełniać przykazania i podobać się Najwyższemu. To Duch Święty sprawia, że możemy nie tylko odczuwać miłość, ale przynosić owoce miłości.

„Gdy ludzie są pełni Ducha Świętego, to zwracają się do siebie w uniwersalnym języku miłości, rozumianym przez wszystkich, dzięki któremu możliwe jest budowanie dobrych relacji” – przekonywał kaznodzieja.

„Nie liczmy na nasze siły, ale dążmy do realizacji w naszym życiu Bożej obietnicy „dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza” – zachęcił bp Babi.

Zgromadzeni w poznańskiej katedrze modlili się o jedność wszystkich chrześcijan, a także o zgodę i pojednanie w naszym narodzie.

Nabożeństwo słowa zakończyło się wspólnym odmówieniem Modlitwy Pańskiej i błogosławieństwem.

Oprawę muzyczną przygotowała schola Ventuno, która animuje śpiew podczas liturgii w kościele oo. dominikanów w Poznaniu.

Tegoroczne poznańskie świętowanie łączy się w czasie z obchodami 500-lecia reformacji, stąd nie zabraknie akcentów do niej nawiązujących.

W szczególny sposób jej obchodom będzie poświęcona środa 25 października. Przed południem, o godz. 10.00 w Sali Prezydenckiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego przy ul. Św. Marcin 87 odbędzie się sesja naukowa „Muzyczne barwy reformacji”. Wydarzenie przygotował Zakład Instrumentów Historycznych we współpracy z parafią ewangelicko-augsburską w Poznaniu

Po południu będzie można posłuchać koncertu utworów Wacława z Szamotuł oraz J. S. Bacha, przygotowanego przez pracowników akademickich i studentów w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej przy ul. Obozowej 5.

Z kolei 26 października o godz. 20.00 w kościele pw. św. Wojciecha odbędzie się modlitwa młodych. Kazanie podczas modlitwy wygłosi ks. Marcin Liberacki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Następnego dnia będzie można wziąć udział w spotkaniu zatytułowanym „Kobiety na misjach”, które rozpocznie się o godz. 19 w Cafe Misja CK Fara przy ul. Gołębiej 1. Poznańska Ekumeniczna Grupa Kobiet zaprezentuje pracę kobiet na misjach w kilku miejscach na świecie.

Tegoroczne obchody Święta Biblii zakończą się w wigilię rocznicy reformacji, 30 października o godz. 18 W kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej będzie można posłuchać wykładu pt. „Ekumeniczne przekłady Biblii”, który wygłosi Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Organizatorem Ekumenicznego Święta Biblii jest Poznańska Grupa Ekumeniczna, do której należą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy oraz Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu.

Poznańska Grupa Ekumeniczna działa w stolicy Wielkopolski od 2001 r. Najważniejszymi wydarzeniami przygotowywanymi wspólnie przez chrześcijańskie Kościoły w Poznaniu są Ekumeniczne Święto Biblii oraz Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.