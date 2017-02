Poznań: od Środy Popielcowej modlitwa w kościołach stacyjnych

„Wielki Post ma swoją specyfikę i charakteryzuje się bogactwem nabożeństw. W tym roku chcemy również zaprosić wiernych do pielgrzymowania do 34 kościołów stacyjnych. Wydarzenie to nawiązuje do starożytnej tradycji Kościoła w Rzymie, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem” − powiedział 27 lutego bp Grzegorz Balcerek podczas konferencji prasowej.

Spotkanie z dziennikarzami na temat nowego pomysłu duszpasterskiego odbyło się w zakrystii poznańskiej katedry. W tej najstarszej na ziemiach polskich katedrze w Środę Popielcową, 1 marca o godz. 18 abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zainauguruje modlitwę w kościołach stacyjnych. „Bazylika archikatedralna nie została wybrana przypadkowo, ponieważ jest to miejsce posługi biskupa diecezjalnego” − podkreślił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

Przypomniał, że w Rzymie w Środę Popielcową wierni gromadzą się w bazylice św. Sabiny na Awentynie, na Mszy św., pod przewodnictwem papieża, podczas której następuje obrzęd posypania głów popiołem.

Ks. Krystian Sammler z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej zaznaczył, że wierni archidiecezji poznańskiej będą mogli pielgrzymować do 34 świątyń parafialnych, zakonnych i rektoralnych stolicy Wielkopolski. Wydarzeniu będzie towarzyszyć hasło nawiązujące do programu duszpasterskiego: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”.

Zauważył, że wśród kościołów stacyjnych będą świątynie położone w centrum miasta, jak fara czy kościół pw. Bożego Ciała, sanktuaria − Miłosierdzia Bożego czy kościół św. Rocha – sanktuarium bł. s. Sancji, ale też niedawno wybudowane świątynie, mniej znane i powszechnie rozpoznawalne, m.in. kościół św. o. Pio na Strzeszynie. Wśród kościołów stacyjnych są też świątynie związane ze świętymi, błogosławionymi czy sługami Bożymi, jak np. kościół pw. św. Jana Kantego, związany z posługą wieloletniego proboszcza tej świątyni, a dziś sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego.

Ks. Sammler stwierdził, że idea pielgrzymowania do kościołów stacyjnych w Polsce znana jest od kilku lat m.in. w Warszawie, Łodzi i Lublinie. W każdym z tych miast, podobnie jak w Rzymie, program nabożeństwa stacyjnego nieco się różni.

„Liczymy, że będzie to dla danej wspólnoty parafialnej szansa na ożywienie życia duszpasterskiego i aktywizacji wiernych” − stwierdził bp Balcerek. Inicjatywa kościołów stacyjnych ma też zachęcić wiernych, mieszkających zwłaszcza na terenie miasta Poznania, do włączenia się we wspólną modlitwę oraz przeżywania sakramentu pokuty i Eucharystii z głoszonym słowem Bożym.

Każdego dnia w wyznaczonym kościele będzie obowiązywać ten sam program. O godz. 15 rozpocznie się wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego wierni odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie będzie możliwość adoracji w ciszy i w tym samym czasie przystąpienia do sakramentu pokuty. O godz. 17 rozpocznie się nabożeństwo Drogi krzyżowej, w przygotowanie której zaproszone są grupy duszpasterskie działające na terenie danej parafii. „Kulminacyjnym punktem każdego dnia będzie Msza św. z głoszonym słowem Bożym, nawiązującym do czytań danego dnia i wezwania kościoła stacyjnego oraz przypomnienia jego historii” – podkreślił ks. Sammler.

Codziennej modlitwie będzie towarzyszyć wybrana intencja.

Wydarzenie będzie trwało w Poznaniu we wszystkie dni tygodnia, oprócz niedziel. Ostatnim kościołem stacyjnym będzie ponownie poznańska katedra. „Inicjatywa zakończy się w Niedzielę Palmową, podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej, której będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki” – powiedział ks. Sammler.

Szczegółowy spis kościołów stacyjnych oraz intencje towarzyszące modlitwie stacyjnej zostały opublikowane na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej (www.archpoznan.pl).

Tradycja kościołów stacyjnych narodziła się w Rzymie. To tam wierni w Wielkim Poście gromadzili się wokół biskupa Rzymu, by modlić się i we wspólnocie przeżywać okres pokuty i nawrócenia. Zwyczaj nawiedzania kościołów stacyjnych w tym czasie jest w Wiecznym Mieście bardzo żywy i dziś. Była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka opisała go w wydanej przed czterema laty książce „Rzymskie pasje”.

W Polsce inicjatywa ta znana jest m.in. w obu diecezjach warszawskich i w archidiecezji łódzkiej.