Poznań: ponad 2 tys. ministrantów i lektorów na ogólnopolskiej pielgrzymce służby liturgicznej

„Jeśli umiemy posługiwać podczas liturgii, będziemy umieli przenieść te umiejętności na codzienność. To ideał posługiwania ministranta” – mówił abp Józef Górzyński do ministrantów i lektorów uczestniczących w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów. W poznańskiej katedrze 17 czerwca zgromadziło się ponad dwa tysiące przedstawicieli służby liturgicznej ołtarza z kilkunastu diecezji w Polsce.

Tegoroczna pielgrzymka nawiązywała do obchodzonej w 2016 r. 1050. rocznicy chrztu Polski i przyszłorocznych obchodów 1050-lecia najstarszego w Polsce biskupstwa w Poznaniu.

Głównym punktem spotkania pod hasłem „Idźcie i głoście” była Msza św. w najstarszej na ziemiach polskich katedrze. Młodzi pielgrzymi przyszli do świątyni w procesji eucharystycznej z poznańskiej fary.

W Eucharystii w bazylice archikatedralnej uczestniczyli bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, bp Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej oraz duszpasterze ministrantów i lektorów. Młodzi pielgrzymi po brzegi wypełnili poznańską bazylikę.

W homilii metropolita warmiński podkreślił, że liturgia jest szkołą uczestnictwa w tym, co boskie. W Eucharystii Bóg bowiem objawia się najpełniej na ziemi. Przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej zaznaczył, że życie chrześcijanina powinno być na wzór Mistrza z Nazaretu.

„Trzeba umieć przenieść doświadczenie spotkania z Chrystusem na liturgii w codzienność, w relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, z potrzebującymi” – przekonywał abp Górzyński.

Zaznaczył, że sensem posługi ministranta jest pragnienie służenia Chrystusowi w drugim człowieku. „Służąc drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszego posługiwania, wyrażamy miłość do Boga” – przypomniał metropolita warmiński.

Abp Górzyński podkreślił, że miejsce tegorocznej pielgrzymki ministrantów nie jest przypadkowe. Zauważył, że w Poznaniu miały miejsce początki polskiej państwowości i początki Kościoła w Polsce. „Cała historia Polski i Polaków to historia uczenia się nauki Chrystusa i wprowadzania jej w życie” – stwierdził kaznodzieja.

Przypomniał młodym pielgrzymom, że ich zadaniem jest realizacja wezwania: idźcie i głoście oraz bycie sługami Chrystusa w liturgii.

Ogólnopolskie spotkanie ministrantów rozpoczęło się od nawiedzenia wybranych kościołów w centrum stolicy Wielkopolski. Szlak ewangelizacyjny pielgrzymki obejmował kilkanaście świątyń chętnie odwiedzanych i rozpoznawalnych przez mieszkańców Poznania, m.in. kościół pw. św. Marcina, Bożego Ciała, św. Franciszka Serafickiego, św. Małgorzaty, św. Wojciecha, sanktuarium św. Józefa czy kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami.

W świątyniach młodzi pielgrzymi poznawali historię danego miejsca i jego znaczenie dla poznaniaków. Spotkali się też m.in. z przedstawicielami seminariów duchownych czy klasztorów oraz wspólnot młodzieżowych, jak KSM-u, Ruchu Światło-Życie, Duszpasterstwa Młodzieży czy Szkolnych Kół Caritas.

Na placu przed katedrą, przed położonym nieopodal niej kościołom Najświętszej Maryi Panny „in Summo” i pod statuą Niepokalanej, która stoi w miejscu, gdzie znajdowała się pierwsza na ziemiach polskich kaplica, ufundowana przez księżną Dobrawę, ministranci mogli zrobić sobie „Selfie z Maryją”.

Selfie z Maryją to akcja współorganizowana z ojcami paulinami z Jasnej Góry z okazji obchodzonych w tym roku jubileuszu maryjnych, m.in. 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkie zdjęcia zostaną przesłane na Jasną Górę, z których zostanie ułożona mozaika Wizerunku Częstochowskiego.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki konkursów ogłoszonych przez ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów „KnC – Króluj nam Chryste”. Obok konkursu indywidualnego, pismo ogłosiło też konkurs adresowany do wspólnot ministranckich. Zadaniem grup ministranckich było przygotowanie krótkiego, dwu-, trzyminutowego filmu promującego Liturgiczną Służbę Ołtarza w perspektywie hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Pielgrzymkę zakończył koncertu zespołu 2Tm 2,3.

Ks. Adam Pieckenhagen, duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej, w rozmowie z KAI zaznaczył, że celem pielgrzymki było budowanie wspólnoty wśród ministrantów oraz umocnienie młodych ludzi w wierze. „Chcieliśmy pokazać, że Kościół poznański jest żywym Kościołem młodych ludzi, który prawdziwie żyje Ewangelią” – podkreślił duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Dodał, że takie ogólnopolskie spotkanie służby liturgicznej jest też okazją do dodania odwagi młodym chłopakom do tego, że warto pełnić tę służbę w Kościele, warto wierzyć w Jezusa, wzrastać w wierze i dążyć do świętości. Zaznaczył, że współczesny ministrant to ktoś, kto jest zaciekawiony liturgią i pragnie służyć Panu Bogu i wspólnocie Kościoła.

Marcin Dudek z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie z diecezji świdnickiej, od dziewięciu lat pełni posługę ministranta, a obecnie jest ceremoniarzem. W ogólnopolskiej pielgrzymce ministrantów i lektorów uczestniczy po raz drugi. Dwa lata wcześniej był na pielgrzymce w Gietrzwałdzie.

Przyznaje, że jest to bardzo wymagająca, ale i radosna służba. „Ministrantem jestem dlatego, że Pan Jezus powołał mnie do służby przy ołtarzu i do czytania słowa Bożego. Jako ceremoniarz kieruję ministrantami w parafii i uczę ich, w jaki sposób mają wykonywać czynności przy ołtarzu” – mówi Dudek. Podkreśla, że bycie ministrantem ma niemały wpływ na jego codzienne życie. „Częsta obecność na liturgii motywuje mnie do lepszego, moralnego życia zgodnego z Ewangelią, ale daje też możliwość spotkania wartościowych osób” – tłumaczy.

Jego zdaniem, ministrantura to nie tylko służba przy ołtarzu, ale też okazja do odwiedzenia wielu miejsc pielgrzymkowych. W diecezji świdnickiej ministranci uczestniczą w pielgrzymkach do Wambierzyc czy do Barda, chętnie angażują się też w rozgrywki sportowe, np. w mecze piłki nożnej.

Ministranci Oskar Gralak i Olek Stęk przyjechali do Poznania wraz z grupą dwudziestu ministrantów i lektorów z Inowrocławia. W rozmowie z KAI podkreślają, że służba przy ołtarzu zbliża ich do Pana Boga, mogą też pogłębiać swoją wiarę i poznać wielu ciekawych ludzi.

Ks. Przemysław Brandt, duszpasterz ministrantów z parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu przyznaje, że niełatwo dziś zachęcić chłopców do służby przy ołtarzu. Najlepszą do tego okazją jest kolęda. „Nie chodzi jednak o samo zaproszenie czy zachęcenie młodych, bo ważniejsza jest stała formacja, żeby czuli się zobowiązani do tego, by regularnie przychodzić na Msze św. i zbiórki. Bardzo istotne jest też zadbanie o dobry klimat we wspólnocie ministranckiej” – stwierdza ks. Brandt.

W ogólnopolskiej pielgrzymce do Poznania uczestniczyli ministranci i lektorzy m.in. z diecezji drohiczyńskiej, archidiecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej, gnieźnieńskiej, diecezji łomżyńskiej, płockiej, radomskiej, legnickiej i archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Organizatorem pielgrzymki było Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów odbywa się co dwa lata, od 2005 r. Dotychczas ministranci pielgrzymowali do Częstochowy, Lichenia, Niepokalanowa, Krzeszowa, Gniezna i Gietrzwałdu. Najliczniejsza była pielgrzymka w 2007 r. do Lichenia, w której uczestniczyło 10 tys. ministrantów i lektorów.

W organizację spotkań od początku włącza się też ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów „KnC – Króluj nam Chryste”.