Poznań: ponowne otwarcie największej księgarni katolickiej w Polsce

Abp Stanisław Gądecki wziął udział w otwarciu odnowionej po gruntownym remoncie największej w Polsce katolickiej księgarni. Uroczystość otwarcia poznańskiej Księgarni św. Wojciecha przy pl. Wolności została połączona z obchodami jubileuszu 120-lecia istnienia spółki Święty Wojciech Dom Medialny.

– Księgarnia św. Wojciecha jest wrośnięta w historię Poznania, istnieje już ponad sto lat. Trudno sobie wyobrazić centrum stolicy Wielkopolski bez tej księgarni – powiedział podczas uroczystości abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański podkreślił, że „ma ona niezwykłe zasługi, ponieważ propaguje dobre książki, zwłaszcza literaturę duchową”.

Zwrócił uwagę, że mimo powszechnej dostępności do obrazu telewizyjnego, kulturę wciąż buduje się przez słowo. „Poprzez telewizję nie da się przekazać tyle ładunku duchowego co poprzez książkę. Książka budzi wyobraźnię, a obraz gasi wyobraźnię, ponieważ wszystko tłumaczy” – stwierdził abp Gądecki.

Wyraził zadowolenie, że dzięki odnowionej księgarni czytelnicy będą mogli mieć dostęp do dobrej książki. Po trwającym cztery miesiące remoncie księgarnia św. Wojciecha zyskała ciekawą aranżację wystroju, polegającą na połączeniu tradycji z nowoczesnością. Została też powiększona o nową salę, w której mogą odbywać się np. spotkania z autorami. Powstał też kącik dla dzieci, gdzie najmłodsi będą mogli kreatywnie spędzić czas i wybrać interesujące książki lub gry.

Księgarnia św. Wojciecha to największa katolicka księgarnia w Polsce. Utworzono ją w 1899 roku, choć już wcześniej prowadzono sprzedaż w siedzibie firmy i wysyłkową. Początkowo mieściła się w kamienicy przy ul. św. Marcina 24. W sierpniu 1920 r. księgarnia przeniosła się na pl. Wolności 1 i tam działała do wybuchu wojny. Pod koniec 1939 r. musiała powrócić na ulicę św. Marcina, ale wkrótce władze okupacyjne zajęły i tę kamienicę. Księgarnia działała do marca 1941 r. na Starym Rynku. W 1945 r. została uruchomiona przy ul. 27 Grudnia pod nr 8. W sierpniu 1946 r. księgarnia wróciła do odbudowanego gmachu przy pl. Wolności 1.

W księgarni można zakupić nie tylko publikacje chrześcijańskie, m.in. poradniki, literaturę duchową, modlitewniki, Pismo Święte, książki dla dzieci, gry dla rodzin, filozofię, historię, chrześcijańską beletrystykę. W swojej ofercie księgarnia ma również elegancką biżuterię, dewocjonalia, czasopisma katolickie. Można w niej również znaleźć szeroki wybór filmów, audiobooków oraz muzyki chrześcijańskiej.

Święty Wojciech Dom Medialny jest jednym z najstarszych działających polskich wydawców. W tym roku obchodzi 120 lat istnienia. Spółka Akcyjna „Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha” (DiKŚW) powstała w 1897 r. w Poznaniu dzięki staraniom abp. Floriana Stablewskiego, który wykupił udziały „Kuriera Poznańskiego”. Dwa lata wcześniej, w styczniu 1895 r., ukazał się pierwszy numer „Przewodnika Katolickiego” – tygodnika dla rodzin i bractw chrześcijańskich, z którym związany był wybitny społecznik ks. Józef Kłos. DiKŚW miała budzić ducha religijnego i patriotycznego wśród polskich katolików, dlatego jej patronem został św. Wojciech. W ramach szybko rozwijającej się spółki powołano do życia księgarnię wysyłkową i wydawnictwo.

W 1902 r. kierownictwo nad spółką objął ks. Piotr Wawrzyniak, który nadał firmie statut prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej celem była katolicka działalność naukowa, oświatowa i społeczno-dobroczynna. Z osiąganych przez spółkę zysków wspierano liczne inicjatywy o charakterze katolickim, patriotycznym i społecznym.

Najbardziej dynamiczny okres rozwoju spółki przypadł na lata 20. XX wieku. Wydawano 8 tytułów czasopism, drukowano niemal 1 mln egzemplarzy książek. Oprócz tego działalność firmy obejmowała zakłady graficzne, 4 księgarnie, fabrykę papieru „Malta” pod Poznaniem i fabrykę miazgi drzewnej „Kostuchna” koło Katowic, a także Wytwórnię Sprzętów Kościelnych w Poznaniu, zaopatrującą kościoły oraz dział dewocjonaliów w księgarniach DiKŚW.

Księgarnia św. Wojciecha była pierwszym wydawcą powieści historycznych Zofii Kossak-Szczuckiej. Debiutował tu m.in. Gustaw Morcinek. Swoje utwory publikowali m.in.: Wiktor Gomulicki, Ewa Szelburg-Zarembina, Jan Wiktor, Artur Oppman, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jan Sztaudynger, Józef Kisielewski.

Wyraźną dominację nad innymi wydawnictwami Księgarnia św. Wojciecha osiągnęła w wydawaniu podręczników, uzyskując w niektórych ich rodzajach monopol w skali całego kraju.

W latach 1926-1932 ukazało się pierwsze wydanie „Biblii Poznańskiej” w nowej wersji językowej wraz z komentarzem odpowiadającym aktualnemu stanowi nauk biblijnych.

Po wojnie spółkę reaktywowano w 1945 roku, ale do 1950 roku władze komunistyczne przejęły jej fabryki, wytwórnię papieru, drukarnię, budynki mieszkalne i nieruchomości. Mimo tych dotkliwych strat udało się kontynuować działalność wydawniczą i drukarską. Wznowienie wydawania „Przewodnika Katolickiego” stało się możliwe jednak dopiero w grudniu 1956 roku.

W całym okresie powojennym działalność spółki prowadzona była w lokalowym rozproszeniu. Zarząd, wydawnictwo i księgarnia wróciły co prawda do pierwotnych siedzib w pomieszczeniach przy placu Wolności, dzierżawionych od Hotelu Rzymskiego, ale redakcje „Przewodnika Katolickiego”, „Katechety”, „Biblioteki Kaznodziejskiej” przenosiły się w różne miejsca.

W marcu 2008 roku wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha przyjęło nową nazwę –Wydawnictwo Świętego Wojciecha. W 2013 roku DiKŚW przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Chartowo, w której mieszczą się wszystkie redakcje i działy organizacyjne spółki.

We wrześniu 2015 roku Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha zmieniła nazwę na Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.

Dziś spółka wydaje książki religijne oraz cztery czasopisma („Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik Katolicki”, „KnC – Króluj nam Chryste”, „Biblioteka Kaznodziejska”). Wydaje Pismo Święte, podręczniki do nauki religii, pomoce duszpasterskie i katechetyczne, modlitewniki, książki o wierze i duchowości, poradniki, beletrystykę oraz książki dla dzieci i młodzieży.

Zajmuje się działalnością wspomagającą nauczycieli religii w ramach „Strefy Katechety”. Prowadzi także w Poznaniu jedną z największych katolickich księgarń w Polsce oraz sklepy internetowe www.swietywojciech.pl i www.mojeksiazki.pl.

Do dziś spółka jest jedną z najstarszych spółek handlowych w Polsce.