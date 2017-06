Poznań: posłanie misyjne 61 wolontariuszy wyruszających w różne strony świata

Abp Stanisław Gądecki, podczas nieszporów w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów najstarszej na ziemiach polskich katedry, wręczył 61 osobom z różnych środowisk misyjnych działających w archidiecezji poznańskiej krzyże misyjne. Młodzi misjonarze wyjadą w różne zakątki świata na wakacyjne doświadczenia misyjne.

W kazaniu ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, zauważył, że młodzi ludzie wyjadą na doświadczenie misyjne, by „pełnić straż przy Chrystusie, by służyć innym swoją modlitwą, talentami i zdolnościami”.

Zwrócił uwagę na obecność św. Apostołów Piotra i Pawła, patronów najstarszego w Polsce kościoła biskupiego, w herbie Poznania. „Święci Piotr i Paweł stoją przy bramie miasta ze swymi atrybutami – św. Piotr z kluczami, a św. Paweł z mieczem – jakby trzymali wartę” – zauważył ks. rektor.

Przypomniał, że Jezus w Ewangelii św. Jana powiedział o sobie, że jest bramą. „Patrząc na herb naszego miasta z perspektywy wiary, możemy powiedzieć, że Piotr i Paweł trzymają straż przy bramie. Znając ich życie, wiemy, że wiernie tę funkcję pełnili” – stwierdził kaznodzieja.

Ks. dr Stułkowski stwierdził, że każdy ochrzczony przeszedł przez bramę, którą jest Chrystus, w godzinie swego chrztu. „Tutaj, w Poznaniu zaczęła się historia naszych ziemi, tutaj ponad 1050 lat temu książę Mieszko przeszedł przez bramę, którą jest Jezus Chrystus” – podkreślił ks. rektor.

Podczas nieszporów metropolita poznański pobłogosławił krzyże misyjne wolontariuszom, którzy udadzą się do Kenii, Kamerunu, Rwandy, Jerozolimy, Kazachstanu, Brazylii, Indii, Włoch i na Ukrainę. Większość stanowią studenci, ale jest też trzech kapłanów, pięciu kleryków, siostra klawrianka oraz lekarze.

W rozmowie z KAI ks. dr Dawid Stelmach podkreśla, że młodzi, którzy udadzą się niebawem w różne części świata, przygotowywali się do tych wyjazdów przez rok. Pochodzą z różnych środowisk misyjnych, ale łączy ich duży potencjał, zaangażowanie i chęć dzielenia się wiarą.

„Nie tylko chcą być ewangelizatorami, ale też świadkami wiary, którą chcą się dzielić. Podczas doświadczenia misyjnego sami też zostają przemienieni, doświadczają spotkania z innymi i odkrywają egzotyczne dla nich miejsca” – zauważa dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji poznańskiej.

W lipcu grupa studentów z Akademickiego Koła Misjologicznego (AKM) im. dr Wandy Błeńskiej działającego przy Wydziale Teologicznym UAM po raz kolejny uda się na doświadczenie misyjne w Domu Pokoju w Jerozolimie. Drugą grupę z AKM będą stanowić młodzi, którzy wyjadą do Kibeho w Rwandzie, a dwie osoby z AKM udadzą się do Kazachstanu.

„W Rwandzie będziemy dzielić się wiarą i głosić katechezy m.in. w Ośrodku dla Niewidomych w Kibeho, prowadzonym przez polskie siostry franciszkanki służebnice Krzyża” – mówi ks. dr Stelmach.

Członkowie Przymierza Miłosierdzia będą posługiwać wśród dzieci, osób bezdomnych i uzależnionych w Rio de Janeiro, w Sao Paulo i Sao Jose w Brazylii. Młodzi z tej wspólnoty wyjadą też do Cagliari we Włoszech, do Kalkuty w Indiach i do Gródka Podolskiego na Ukrainie, gdzie będą odwiedzać osoby starsze i niepełnosprawne. Na Ukrainę wyjadą też młodzi z Wolontariatu Misyjnego Rób Dobro oraz z Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie w Poznaniu.

Z kolei studenci prowadzący projekt „Leczymy z misją” na przełomie lipca i sierpnia pojadą do Kenii.

W sierpniu młodzi z Duszpasterstwa Akademickiego św. Roch, działającego przy parafii św. Rocha w Poznaniu, oraz mężczyźni z poznańskiej Wspólnoty Lew Judy wyruszą do Kibeho w Rwandzie.

W dwóch afrykańskich krajach – w Kamerunie i w Kenii – będą posługiwać osoby związane z Fundacją Redemptoris Missio. Najdłużej, bo do marca 2018 r. w Garua-Bouli w Kamerunie pozostanie położna, Sara Suchowiak.

W październiku na wolontariat do domu L’Arche w Nyahururu w Kenii udadzą się członkowie poznańskiej Wspólnoty L’Arche.

Na zakończenie nieszporów z uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła abp Stanisław Gądecki wręczył 24 osobom świeckim medale „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej).

Wręczając odznaczenia, abp Gądecki podkreślił, że przyznawane są one „w duchu wdzięczności za wierną służbę archidiecezji poznańskiej” osobom dającym „przykład gorliwego życia chrześcijańskiego”.

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Wanda i Tomasz Fiszerowie, którzy otrzymali medal „za zaangażowanie i ofiarną służbę na rzecz małżeństw i rodzin, a zwłaszcza za posługę na rzecz duszpasterstwa rodzin, posługę narzeczonym i kompetentnie prowadzone poradnictwo rodzinne”, a także Ewa Bączyk „za 25-letnią oddaną pracę lekarską w Hospicjum Palium i oddaną posługę terminalnie chorym”.