Poznań: trwa Misericordia Fest – spotkanie członków wspólnot Przymierza Miłosierdzia

W hali sportowej Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej od wczoraj trwa Misericordia Fest, doroczne spotkanie członków wspólnot Przymierza Miłosierdzia z całego kraju. Uczestniczą w nim ojcowie założyciele powstałej w Brazylii wspólnoty, ks. Antonello Cadeddu i ks. Enrique Porcu oraz przewodniczący Rady Wspólnoty ks. José Custodio,a także jeden z jej członków, ks. Pedro Mariano.

Wśród blisko 900 uczestników Misericordia Fest jest około stuosobowa reprezentacja ze Szczecina, gdzie powstała pierwsza grupa Przymierza Miłosierdzia w kraju. Jak przyznaje w rozmowie z KAI jej opiekun, ks. Rafał Szutra, Misericordia Fest to dla niego przede wszystkim spotkanie wspólnoty pozwalające odczuć jedność. – Na co dzień działające w różnych miastach grupy nie widują się, a tutaj możemy dzielić się z ojcami swoim charyzmatem. To wyjście do ubogich, niesienie miłosierdzia do najbardziej zapomnianych przestrzeni, w tym alkoholików, narkomanów i homoseksualistów. Największą radością jest więc dla mnie dzielenie się wspólnym doświadczeniem Boga w tych miejscach – podkreśla ks. Szutra.

Również blisko stuosobowa grupa członków Przymierza Miłosierdzia przyjechała do Poznania z Warszawy. – Byłam już na Misericordia Fest w ubiegłym roku i słowa, które tam usłyszałam, bardzo zaowocowały w moim życiu. Z radością przyjechałam więc na kolejne spotkanie i czuję, że tutaj również Pan Jezus mnie podniesie – wyznaje KAI warszawianka, Agnieszka Jędrycha.

Podczas spotkania ks. Enrique Porcu poprosił jego uczestników o modlitwę w intencji Brazylii, gdzie swój początek ma Przymierze Miłosierdzia. – Wiecie, że ten kraj przeżywa kryzys. Żyjemy tam w systemie, który jest dyktaturą kulturalną. Brazylia chce narzucić wszystkim aborcję i ideologię gender niszcząc rodzinę, religie i wiarę. Podejmujemy więc tam taką pracę, żeby zjednoczyć katolików, protestantów i Żydów, abyśmy w momencie wielkiego kryzysu mogli być świadectwem nadziei. Nagranie naszej wspólnej modlitwy wyślemy do naszych braci w Brazylii. To będzie wyraz waszej jedności z Brazylijczykami – wyjaśniał ks. Porcu.

Zachęcił jednocześnie, aby modlitwą ułożoną przez ojców, która brzmi: „Panie, Boże Miłosierny i Święty, ześlij teraz na ziemię Twojego Ducha. Spraw, by Twój Duch zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił nas przed upadkiem, klęskami i wojnami. Udziel nam siły i męstwa, byśmy powstali i walczyli przeciw korupcji i kulturze śmierci w obronie życia, rodziny, naszej ojczyzny i naszej wiary”, modlić się również za całą Europę.

W sobotę wieczorem po Eucharystii uroczyście posłano także blisko 30 osób na kilkutygodniowe wyjazdy misyjne do Brazylii, Indii i na Ukrainę. Ojcowie zawiesili na ich szyjach krzyże św. Benedykta. – Pamiętajcie, że Jezus nie wzywa was tylko na miesiąc czy dwa, ale na całe życie – podkreślił ks. Antonello Cadeddu.

Misericordia Fest, który po raz pierwszy odbywa się w Poznaniu, przebiega pod hasłem „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1,45). Oprócz licznych reprezentacji ze wszystkich polskich wspólnot uczestniczą w nim także goście z Ukrainy. Spotkanie to ma na celu wspólne świętowanie, uwielbianie Boga i modlitwę za siebie nawzajem.

Wydarzenie zakończy się Mszą św., której w największej poznańskiej świątyni, kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na os. Bohaterów II Wojny Światowej, przewodniczyć będzie dzisiaj o godz. 16.00 abp Stanisław Gądecki. Do udziału w niej zaproszone są wszystkie chętne osoby.

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest katolickim stowarzyszeniem założonym w 2000 r. w Brazylii przez dwóch włoskich księży: Enrico Porcu i Antonello Cadeddu oraz misjonarkę Marię Paolę. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, a w Europie misjonarze posługują w Portugalii, Francji, Belgii, Polsce i we Włoszech.

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i jednoczy mężczyzn i kobiety, celibatariuszy i małżonków, świeckich i duchownych, ufnych w moc Ducha Świętego, którzy decydują się zostać ,,dziećmi Miłosierdzia”, by w różnych formach i na wiele sposobów czynić dzieła miłosierdzia, ewangelizować biednych i wspomagać ich zarówno materialnie, jak i duchowo.

Wspólnota przeprowadza też warsztaty kerygmatyczne (Ruah, Talitha Kum, Kana) prowadzące do nawrócenia młodzieży i dorosłych oddalonych od Kościoła.

W Polsce wspólnota działa w wielkopolskich miastach: Poznaniu, Buku, Czarnkowie i Wolsztynie oraz w Szczecinie, Krakowie, Toruniu i Warszawie. Powstają także wspólnoty we Wrocławiu, Śremie, Olsztynie i Świdnicy.

Misericordia Fest, doroczne spotkanie członków wspólnot Przymierza Miłosierdzia z całego kraju, odbywa się co roku w maju. Gospodarzami poprzednich spotkań były Warszawa, Szczecin i Buk.