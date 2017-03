Poznań: uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych wymyślił wielkopostną grę planszową

Uczeń I klasy technikum Stanisław Niestachowski w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu wymyślił wielkopostną grę planszową. Planszówka „Traf pieniążkiem do kościółka” łączy w sobie trzy wymiary Wielkiego Postu: post, modlitwę i jałmużnę.

„W grze chodzi o to, by trafić pieniążkiem w odpowiednią przestrzeń i przekazać go na odpowiedni cel. Najpierw jednak trzeba z czegoś zrezygnować, by mieć monetę. Potem trzeba zastanowić się, jak przekazać jałmużnę, a można to uczynić w przestrzeni Kościoła” − tłumaczy ks. Radosław Rakowski, katecheta w Zespole Szkół.

Przyznaje, że pomysł Stanisława Niestachowskiego bardzo mu się spodobał. „To oddolna inicjatywa ucznia, która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem tak wśród uczniów, jak i nauczycieli” − mówi katecheta. Przyznaje, że gra zintegrowała uczniów i stała się impulsem do rozmowy z młodzieżą o Wielkim Poście.

W grę może jednocześnie grać dowolna liczba osób.