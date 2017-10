Poznań: XVI Ekumeniczne Święto Biblii (zapowiedź)

Modlitwa młodych, nabożeństwo słowa w poznańskiej katedrze, wykład na temat ekumenicznych przekładów Biblii, sesja naukowa o muzycznych barwach reformacji oraz koncerty – to wydarzenia przygotowane z okazji XVI Ekumenicznego Święta Biblii. Tegoroczne święto Biblii łączy się w czasie z obchodami 500-lecia reformacji.

„Ekumenizm ma jednoczyć chrześcijan. Opierając się na słowie Bożym, ufamy, że będziemy mogli wypracowywać takie programy, które będą pomocne w budowaniu porozumienia, jedności i nowego serca” – powiedział ks. dr Tomasz Siuda podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Poznania.

Współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, nawiązując do tegorocznego hasła towarzyszącego wydarzeniu „I dam wam serce nowe i ducha nowego” z Księgi Ezechiela, zauważył, że „Ekumeniczne Święto Biblii jest zaproszeniem do przeżywania nowej jakości życia”. Podkreślił, że chrześcijanie wierzą, że nową jakość życia daje Chrystus.

Ekumeniczne Święto Biblii 23 października rozpocznie koncert modlitewny pn. „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jedno serce, jeden Duch, jedno wielbienie”, który poprowadzi Poldek Twardowski z towarzyszeniem Poznańskiej Grupy Wielbienia. Koncert odbędzie się o godz. 19.30 w największym poznańskim kościele pw. Nawiedzenia NMP.

Tradycyjnie, najważniejszym punktem Święta Biblii będzie nabożeństwo słowa, któremu w poznańskiej katedrze będą współprzewodniczyć abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz bp Karol Maria Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Nabożeństwo odbędzie się 24 października o godz. 18.

Tegoroczne poznańskie świętowanie łączy się w czasie z obchodami 500-lecia reformacji. „Po wielu uzgodnieniach katolicy i protestanci doszli do wniosku, że jest to okazja nie tyle do świętowania reformacji, co okazja do świętowania Chrystusa” – zaznaczył ks. dr Siuda.

Podczas święta Biblii nie zabraknie więc akcentów nawiązujących do reformacji. W szczególny sposób jej obchodom będzie poświęcona środa 25 października. Przed południem, o godz. 10 w Sali Prezydenckiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego przy ul. Św. Marcin 87 odbędzie się sesja naukowa „Muzyczne barwy reformacji”.

„W tym roku przygotowaliśmy sesję naukową poświęconą muzyce w czasach reformacji, kładąc nacisk na duchową stronę tego święta” – podkreślił ks. Jan Ostryk z Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Sesję przygotował Zakład Instrumentów Historycznych we współpracy z parafią ewangelicko-augsburską w Poznaniu

„Rok 2017 poświęcony jest na całym świecie obchodom 500-lecia reformacji Marcina Lutra i powstaniu w łonie wspólnoty chrześcijańskiej Kościołów Ewangelickich. Wydarzenia te, oprócz konsekwencji teologicznych, politycznych i społecznych, wpłynęły także na kulturę muzyczną kolejnych stuleci. Wprowadzenie do liturgii języków narodowych i nacisk położony we wspólnotach ewangelickich na oprawę muzyczną nabożeństw, zaowocowały arcydziełami barokowej muzyki oratoryjnej. Konferencja poświęcona będzie związkom teologii i muzyki, przenikającym całą twórczość największego kompozytora w historii muzyki – Jana Sebastiana Bacha” – napisali organizatorzy wydarzenia.

„Warto odwołać się do wielkich kompozytorów, którzy przyjmując osobiście słowo Chrystusa, przekuli je na utwory muzyczne” – zaznaczył ks. dr Siuda. Współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej przypomniał, że J.S. Bach nazywany jest „piątym ewangelistą”.

Po południu w środę będzie można posłuchać koncertu utworów Wacława z Szamotuł oraz J. S. Bacha, przygotowanego przez pracowników akademickich i studentów w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej przy ul. Obozowej 5.

W wigilię rocznicy reformacji, 30 października o godz. 18, również w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej, odbędzie się wykład pt. „Ekumeniczne przekłady Biblii”, który wygłosi Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Ks. Jan Ostryk przypomniał, że w pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii uczestniczyło 14 Kościołów. Dotychczas księgi ukazały się w sześciu tomikach. Zapowiedział, że w grudniu ukaże się jednotomowe chrześcijańskie tłumaczenie Pisma św. na język polski. „Bibliści z różnych Kościołów tak długo dyskutowali nad każdym fragmentem Pisma św., aż dochodzili do konsensusu” – zaznaczył ks. Ostryk.

Młodzi wiekiem i duchem zaproszeni są do wzięcia udziału w modlitwie 26 października o godz. 20 w kościele pw. św. Wojciecha. Kazanie podczas modlitwy wygłosi ks. Marcin Liberacki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Swoistym novum będzie wydarzenie zatytułowane „Kobiety na misjach”, które odbędzie się 27 października o godz. 19 w Cafe Misja CK Fara przy ul. Gołębiej 1. Poznańska Ekumeniczna Grupa Kobiet ukaże pracę kobiet na misjach w kilku miejscach na świecie.

„Kościoły czynią wiele, by ludzie się zmieniali. Kiedy Bóg dotyka ludzkich serc, świat staje się coraz lepszy. To święto jest przyczynkiem do tego, że chcemy zmieniać świat, by kamienne serca zamieniać na serca mięsiste” – zaznaczył pastor Piotr Wisełka z Kościoła zielonoświątkowego.

Organizatorem ekumenicznego święta jest Poznańska Grupa Ekumeniczna, do której należą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Polskokatolicki, Kościół Zielonoświątkowy oraz Wspólnota Genesis Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu.

Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do 30 października.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: www.archpoznan.pl.