Poznań: „Żyć nie wegetować” – I Festiwal Frassatiego (zapowiedź)

Wieczór filmowy, modlitwa i spotkanie z polskim misjonarzem pracującym w Kiabakari w Tanzanii, tańce z muzyką włoską oraz prezentacja Verba Sacra poświęcona wybranym listom bł. Pier Giorgia Frassatiego – to wydarzenia, które złożą się na I Festiwal Frassatiego, organizowany w dniach 18-21 maja w Poznaniu. Wydarzeniu towarzyszy hasło: „Żyć nie wegetować”.

„Festiwal Frassatiego to festiwal dobra, podczas którego nie tylko można lepiej poznać tego niezwykłego błogosławionego, ale również wesprzeć Centrum Zdrowia w Kiabakari, które nosi imię właśnie bł. Pier Giorgio Frassatiego, a zostało założone przez ks. Wojciecha Adama Kościelniaka” – tłumaczy ks. Mateusz Napierała, propagator postaci bł. Frassatiego. Podkreśla, że wydarzeniu towarzyszą słowa, które błogosławiony Włoch często powtarzał, że trzeba być aktywnym człowiekiem, żyjącym dla Boga i dla innych.

Ks. Napierała przekonuje, że podczas majowego festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. „Odnajdą się tu miłośnicy włoskiej kuchni i dobrej zabawy, wielbiciele kina i przeżyć duchowych. Różnorodność ta jednak nie zmienia faktu, że łączyć nas będzie jeden cel – chęć wsparcia projektu pogotowia terenowego, które ma powstać przy Centrum Zdrowia w Kiabakari” – wyjaśnia kapłan. Podczas festiwalu wolontariusze będą zbierać ofiary na ten cel do puszek.

Pomysł, by festiwalowe wydarzenia kulturalne połączyć ze wsparciem konkretnego dzieła, zrodził się podczas rozmowy telefonicznej z Wandą Gawrońską, siostrzenicą bł. Frassatiego. „Pani Gawrońska od razu wskazała afrykańską placówkę, gdzie od 25 lat posługuje polski misjonarz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kiabakari w Tanzanii” – dodaje ks. Napierała. Przy tanzańskim sanktuarium ks. Kościelniak stworzył ośrodek zdrowia oraz przedszkole i szkołę, a teraz chciałby zorganizować pogotowie terenowe, które w trudnych, afrykańskich warunkach docierałoby szybko do najbardziej dotkniętych przez los. W projekt zaangażowała się też MIVA Polska, stowarzyszenie wspierające misjonarzy w zdobywaniu i zakupie środków transportu.

Majowy festiwal w stolicy Wielkopolski zainauguruje pokaz filmowy dedykowany bł. Pier Giorgio Frassatiemu. W poznańskim kinie Rialto 18 maja o godz. 19 będzie można, po raz pierwszy w polskiej wersji językowej, obejrzeć film w reżyserii Leandro Castellani pt. „Se non avessi l’amore” („Gdybym nie kochał”), traktujący o ostatnim roku życia założyciela „Ciemnych Typów”. Bilety w cenie 15 zł można nabyć w Cafe Misja przy ul. Gołębiej 1 w Poznaniu.

Centralnym punktem festiwalu będzie Msza św. sprawowana 19 maja o godz. 18.30 w sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez ks. Wojciecha Adama Kościelniaka. Modlitwie będą towarzyszyły relikwie błogosławionego Włocha. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie z polskim misjonarzem i jednym z założycieli Fundacji Kiabakari, który opowie o swojej pracy misyjnej. Spotkanie zakończy nabożeństwo Drogi Światła – Via Lucis. Rozważania podczas Drogi zaczerpnięte będą z listów Frassatiego do przyjaciół, odczytywane przy akompaniamencie muzycznym Zespołu „Miłosierdzie”.

Organizatorzy zapraszają 20 maja, w sobotę o godz. 19 na dziedziniec Urzędu Miasta na tańce z włoskimi specjałami i włoską muzyką, którą zapewni profesjonalny DJ. Zabawę poprowadzi Włoch Donato Berchicci.

Festiwal zakończy 21 maja prezentacja listów bł. Frassatiego w interpretacji znanego aktora filmowego i telewizyjnego Andrzeja Młynarczyka w ramach cyklu Verba Sarca. Komentarz przedstawi ks. Mateusz Napierała, a oprawę muzyczną zapewni Michał Rassek, młody poznański gitarzysta i laureat Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Non Stop CCM w 2016 r. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o godz. 13 w poznańskiej farze.

Ks. Napierała podkreśla, że jesienią w Poznaniu planowane jest wystawienie musicalu o bł. Frassatim, który przygotowuje Joachim Mencel, pianista, kompozytor i producent muzyczny. Skomponowana przez niego kantata do poezji Karola Wojtyły „Miłość mi wszystko wyjaśniła” zabrzmiała podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Organizatorem festiwalu jest stowarzyszenie „Accademia Frassati” zrzeszające studentów i absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego Morasko, działającego przy kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bł. Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati urodził się w Turynie w 1901 r. Młody Włoch nie był wcale uosobieniem doskonałości, miał kłopoty z nauką, palił fajkę i cygara. Był człowiekiem wysportowanym, przystojnym, ze wspaniałą przyszłością, lubianym i podziwianym, pasjonatem gór i pieszych wycieczek. W tym wszystkim pragnął pójść za głosem Chrystusa, który wezwał go do służby miłości i miłosierdzia. Zmarł w wieku 24 lat w 1925 r. W 1981 r. jego nienaruszone ciało przeniesiono z grobu rodzinnego do katedry w Turynie. 20 maja 1990 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.