Poznaniacy, w tym bezdomni, modlili się różańcem na granicy

W inicjatywę modlitewną „Różaniec do Granic” na różne sposoby włączyło się wiele parafii archidiecezji poznańskiej. Wierni wyruszyli autokarami do granicznych miast oraz modlili się w łączności z przebywającymi na granicy w kościołach i domach.

W niektórych parafiach noc wcześniej odbywało sie Jerycho Różańcowe, jak np. w Kórniku, gdzie rozpoczęło ono parafialną nowennę pompejańską w intencji powołań. Księża, jak np. w Dolsku, zachęcali parafian do duchowego łączenia się z modlącymi się na granicy w domach, a inni, np. w Przeźmierowie, zaprosili wiernych na godz. 14 na wspólną modlitwę do kościoła.

Wiele parafii zorganizowało wyjazd na granicę autokarem. Większość poznańskich parafii dotarła do Słubic. Z kolei Fundacja Pro Publico zaprosiła do uczestnictwa w „Różańcu do Granic” swoich bezdomnych podopiecznych. – Widzimy jak wielu z nich odkrywa znaczenie modlitwy, jak poprzez comiesięczne Msze w ramach „Święta ubogich”, zbliżają się do Boga. Dlatego cieszy nas udział 11 bezdomnych w „Różańcu do Granic”, którzy wyruszyli z innymi zorganizowanym przez nas autobusem – opowiada Adrian Pakuła z Fundacji Pro Publico.

Autokary wyruszyły też z ul. Łąkowej w Poznaniu, gdzie znajduje się jadłodajnia. Jeden z nich wypełniły osoby ubogie.

„Różaniec do Granic” to wydarzenie religijne, które odbyło się wzdłuż całej granicy Polski od wybrzeża, przez tereny wschodnie i południe aż po granicę zachodnią. 7 października, we wspomnienie liturgiczne NMP Różańcowej, wierni zgromadzeni w „strefach modlitwy” na granicy RP odmówili Różaniec za cały świat – za polskie rodziny oraz prosząc o pokój w naszym kraju i na całym świecie.

Inicjatywa „Różaniec do Granic” spotkała się z poparciem Konferencji Episkopatu Polski. „Módlmy się wspólnie: duchowni, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzież i dzieci” – czytamy w apelu Sekretariatu KEP. Akcja jest realizacją orędzia Matki Bożej w Fatimie sprzed 100 lat.