Pracownicy i studenci KUL o współpracy z Fu Jen Catholic University w Tajpej

Umowa pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Fu Jen Catholic University w Tajpej to perspektywa szerszego rozwoju – podkreślają zgodnie pracownicy i studenci KUL. Dziś rektorzy obu uczelni podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Korzyści z niej będą mieli nie tylko studenci sinologii, ale też innych kierunków.

W rozmowie z KAI dr Helena Błazińska, dyrektor Centrum Polsko-Chińskiego KUL, wyraziła radość ze współpracy między uniwersytetami: „To już kolejna uczelnia, z którą mamy podpisaną umowę, tym bardziej cieszy, że jest to uczelnia katolicka”.

Wyjaśniła także w jaki sposób umowa wpłynie na jakość kształcenia na polskiej uczelni: „Współpraca z tajpejską uczelnią nie będzie dotyczyła tylko studentów sinologii, ale rozciągnie się na cały uniwersytet. Poprzez tę współpracę każdy student KUL, będzie miał możliwość wyjazdu w ramach wymiany na Tajwan. Porozumienie dotyczy również wzajemnej wymiany kadry profesorskiej” – powiedziała Błazińska.

Swoje zadowolenie wyrażają także studenci Katedry Sinologii KUL. Beata Fijołek, studentka V roku stwierdziła, że to kolejny krok w tym, żeby KUL stał się polską bramą do Chin: „Dla nas studentów to ogromna możliwość rozwoju. Uczestniczyłam w innych wymianach studenckich pomiędzy Polską a Chinami i uważam, że nauczenie się języka chińskiego w Polsce jest bardzo trudne. Moim zdaniem półroczny pobyt w Chinach to minimum, by nauczyć się swobodnie posługiwać tym językiem” – powiedziała Fijołek.

Ze swoją koleżanką zgadza się Urszula Gancarczyk z III roku sinologii:, „W zeszłym roku uczestniczyłam w rocznej wymianie w Chinach i muszę przyznać, że jest duża różnica pomiędzy tym w jakim stopniu nauczyłam się języka chińskiego tam na miejscu, a tu w Polsce. Będąc tam, czując tę kulturę, człowiek jest w stanie nauczyć się dużo więcej” – tłumaczy studentka.

Zapytana o sytuację na rynku pracy absolwentów sinologii przyznała, że ukończenie tych studiów daje wiele możliwości rozwijania kariery: „Istnieje duże zapotrzebowanie na mówiących w języku chińskim. Wiele firm potrzebuje ludzi znających chiński, którzy koordynowaliby współpracę handlową pomiędzy Polską a Chinami. Nawet wśród nie związanych z biznesem, ten język jest bardzo popularny. Z roku na rok uczy się go coraz więcej ludzi, a więc jest też popyt na lektorów” – wyjaśnia Gancarczyk.

Katedra sinologii KUL powstała w 2012 r. jako trzeci tego typu ośrodek w Polsce. Studia dają możliwość nauki języka chińskiego nie tylko od strony teoretycznej i praktycznej. Oprócz tego, w swej ofercie kierunek ma szeroką gamę zajęć w zakresie literatury, kultury, filozofii oraz historii Chin.

Wielu pracowników i lektorów katedry jest native-speakerami. Aktualnie zarówno na studiach licencjackich i magisterskich kształci się 122 osoby.