Pratulin: VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn

O odpowiedzialności za zbawienie swoich bliskich, która spoczywa na członkach rodzin, szczególnie na ojcach, mówił 1 października w Pratulinie biskup Kazimierz Gurda. VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn zgromadziła w sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich ponad 2 tysiące mężczyzn. W tym roku pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Bóg siłą mężczyzny”.

Eucharystii przewodniczył biskup diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda. W homilii hierarcha przypomniał o obowiązku jaki spoczywa na członkach rodzin, szczególnie na ojcach – obowiązku brania odpowiedzialności za zbawienie swoich bliskich, przejawiające się również w rodzicielskim, chrześcijańskim upomnieniu: „Czy możemy obojętnie patrzeć na zło czynione przez bliźnich? Czy nie powinniśmy powiedzieć im może po raz kolejny, co jest dobre co złe? Czy nie jest naszym obowiązkiem pomagać, zachęcać do trwania naszych braci i sióstr w dobrym?”

Apelował jednocześnie do ojców, by nie ulegali zniechęceniu w coraz trudniejszej dziś misji wychowania dzieci: „Nie możemy się zrażać trudnościami i niepowodzeniami. Musimy być wytrwali w walce o dobro człowieka, o dobro nasze, o dobro naszych synów i córek, o dobro naszych bliskich”.

Nawiązując do przypowieści Jezusa o ojcu i dwóch synach, bp Gruda wezwał ojców do odwagi w okazywaniu miłości wymagającej: „Ojciec musi mieć odwagę, aby zaproponować swoim synom i córkom konkretną pracę, konkretne zadanie. Zadanie to może dotyczyć nie tylko pracy fizycznej, ale także życia duchowego np. modlitwy, czy uczęszczania do kościoła.” Jednocześnie zapewnił młode pokolenie, że stawiane przez rodziców wymagania, są dowodem wypływającej z miłości troski rodziców o ich autentyczny rozwój.

Na zakończenie Mszy świętej zostały pobłogosławione wizerunki poszczególnych męczenników, które w procesji zostały przeniesione i zainstalowane w sanktuarium. W trakcie agapy była możliwość obejrzenia wystawy białej broni oraz pokazu konnego w strojach historycznych. Tradycją stały się już chlebki unickie, które są pieczone specjalnie na Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet i Diecezjalną Pielgrzymkę Mężczyzn.

Gośćmi pielgrzymki byli Przedstawiciele Wspólnoty Tato.net: Dariusz Cupiał – założyciel inicjatywy Tato.net, Dariusz Jabłoński – mistrz świata w zapasach z 2003 r., Maksym Bondarenko – doradca życia rodzinnego ze Lwowa oraz o. Wasile Mihoc z Rumunii. Prelegenci Międzynarodowego Forum „O źródłach męskiej wolności i siły” – organizowanego przez inicjatywę Tato.net, mówili o źródłach męskiej wolności i siły.

Inspiracją zainicjowania przed 7 laty pielgrzymki było złożone tu przez trzynastu świeckich mężczyzn, katolików obrządku wschodniego, tzw. unitów heroiczne świadectwo wiary. Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy zostali zamordowani przez wojsko rosyjskie carskich 24 stycznia 1874 r. Akt ten był najgłośniejszym epizodem prześladowań, które nastąpiły w związku z kasatą unickiej diecezji chełmskiej i przymusowym podporządkowywaniem unitów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, w ramach polityki rusyfikacji.

W drugiej połowie XIX wieku car Aleksander II podpisał program likwidacji Kościoła unickiego, co w praktyce miało doprowadzić do wcielenia unickiej diecezji chełmskiej do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Celem było doprowadzenie do zerwania jedności unitów z Kościołem katolickim i ułatwienie rusyfikacji. Księży sprzeciwiających się carskim reformom usuwano z parafii, zsyłano bądź więziono. W Pratulinie po wywiezieniu proboszcza parafianie przeciwstawili się przekazaniu świątyni duchownemu prawosławnemu. Wobec braku możliwości porozumienia się mieszkańców z przydzielonym księdzem, gubernator carski wprowadził wojsko. Miejscowi unici świadomi zagrożenia życia udali się pod świątynię by jej bronić. Zostali rozstrzelani w pozycji klęczącej w czasie modlitwy.

Do podobnych wydarzeń doszło 17 stycznia 1874 w Drelowie, gdzie od kul carskich żołnierzy zginęło 13 unitów. Był wśród nich lokalny przywódca unickiego oporu Semen Pawluk. Męczenników z Pratulina do chwały ołtarzy wyniósł w Rzymie 6 października 1996 r. św. Jan Paweł II.