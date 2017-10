Prawda w mediach, prawda o mediach – „Dziedziniec Dialogu” w sejmie

Na temat prawdy w mediach oraz misji dziennikarskiej dyskutowali w piątek dziennikarze podczas ostatniej debaty „Dziedzińca Dialogu”. Redaktorzy najpopularniejszych polskich dzienników i tygodników dyskutowali nad kondycją współczesnych mediów. Zwrócili uwagę, na odejście czytelników prasy tradycyjnej na rzecz internetu, w którym narażeni są na informacje nieuporządkowane i fake newsy.

W dyskusji uczestniczyli: redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki, wiceszefowie „Gazety Wyborczej” – Jarosław Kurski i „Gościa Niedzielnego” – Bogumił Łoziński oraz redaktor „Polityki” Adam Szostkiewicz. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Adam Szostkiewicz podkreślił, że napięta sytuacja społeczno-polityczna doprowadziła do tego, że w Polsce zaistniał znany z krajów bałkańskich system medialny zwany pluralizmem spolaryzowanym. Jego zdaniem to zły pluralizm, ponieważ nie skutkuje wymianą poglądów. – Spolaryzowany pluralizm oznacza rozpad mediów, który jest odbiciem rozpadu postępującego społeczeństwa – stwierdził redaktor „Polityki”.

Publicyści zastanawiali się również, w jaki sposób pogodzić wierność prawdzie z linią programową danej redakcji. Bogusław Łoziński z „Gościa Niedzielnego” przyznał, że jego redakcja pokazuje rzeczywistość przez pryzmat wiary i w jej kontekście odczytuje zgodność prezentowanych opinii z objawioną Prawdą. Dziennikarz wyraził przekonanie, że istnieją pewne sfery, w których nie pogodzimy się w ocenie rzeczywistości. – Są natomiast takie wartości, z którymi zgodzić się możemy wszyscy, ponad podziałami. Są nimi m.in. troska o drugiego człowieka, sprawiedliwość i wolność – wskazał.

Również Jarosław Kurski zadeklarował, że „Gazeta Wyborcza”, z racji historii i okoliczności powstania dziennika jest medium tożsamościowym. – Myśmy powstali walcząc w Polsce o demokrację, wolność słowa, pluralizm i konstytucję – powiedział Kurski. Stwierdził, że również w czasach gdy w jego ocenie te wartości są zagrożone, „Gazeta Wyborcza” pozostaje wierna prawdzie, ale również wartościom, które przeświecały twórcom pisma.

Z kolei Paweł Lisicki przekonywał, że tym, z czym dziś media mają głównie do czynienia, to nie walka prawdy z kłamstwem, a zderzenie różnych opinii. – To, co najczęściej nazywamy kłamstwem bierze się z ignorancji, pośpiesznego wypowiadania sądów, zabierania zdania w oparciu o mały zasób informacji oraz o nadmierne zabarwienie emocjonalne – podkreślił redaktor naczelny „Do Rzeczy”.

Debatę medialną, będącą wydarzeniem dodatkowym „Dziedzińca Dialogu” poprowadził Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej RP.

Dziedziniec Dialogu” to polska edycja zainaugurowanego w 2011 r. przez Benedykta XVI, a organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury wraz z rożnymi Kościołami lokalnymi „Dziedzińca Pogan”. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm, Bukareszt czy Asyż. Jest to współczesny areopag spotkania z „poganami”, na wzór dawnego dziedzińca świątyni jerozolimskiej.

Wydarzenie skierowane jest do ludzi kultury, nauki, liderów opinii i mediów. Celem jest stworzenie przestrzeni spotkania ludzi o odmiennych światopoglądach oraz reprezentujących różne wyznania czy religie. Jest też pomostem między tymi wierzącymi a niewierzącymi, którym drogie są wartości uniwersalne, niezależnie od ich źródeł. „Dziedziniec” porusza aktualne i jednocześnie najbardziej dyskutowane tematy w obszarze kultury, nauki i społeczeństwa, żywo obecne w dyskusji publicznej.

W debatach warszawskiego „Dziedzińca Dialogu” brali udział artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni. Spotkania przez cztery dni odbywały się w prestiżowych miejscach, stanowiących ważne ośrodki nauki, kultury i życia publicznego stolicy Polski. Prelegenci podejmowali tematy stanowiące oś sporu między wiarą a niewiarą w przestrzeni nauki, kultury i wizji społeczeństwa.

Tegoroczną edycję „Dziedzińca Dialogu” zakończyła debata redaktorów naczelnych najważniejszych polskich tytułów prasowych na temat kondycji dziennikarstwa i misji mediów we współczesnym świecie.