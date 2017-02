Prawie 1300 osób spotkaniu ewangelizacyjnym w Kórniku k. Poznania

W Kórniku k. Poznania od wczoraj trwa spotkanie ewangelizacyjne pod hasłem „Chodźcie do Mnie” pod honorowym patronatem abp. Stanisława Gądeckiego.

Spotkanie, które zorganizowała parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, odbywa się w Hali Sportowej „Oaza” oraz w pobliskiej szkole podstawowej. Prowadzi je zespół „Mocni w Duchu” związany z Odnową w Duchu Świętym działającą przy łódzkiej parafii ojców jezuitów. Na wydarzenie składają się wspólna modlitwa, warsztaty i konferencje poświęcone Duchowi Świętemu i Jego charyzmatom.

Jedna z uczestniczek spotkania, Katarzyna Doga ze Środy Wielkopolskiej przyznała, że szuka tu natchnienia Ducha Świętego do rozwiązania różnych moich spraw. – Wiem, że dzięki Duchowi Świętemu je znajdę, tak jak do tej pory znajdowałam je w moim życiu. Bez Ducha Świętego rano nie wstaję. Zawsze rano proszę Go, żeby zaczął dzień razem ze mną, dodał mi sił i prowadził tam, gdzie sam uważa za stosowne – wyznaje.

– Na nasze zaproszenie odpowiedzieli ci, którzy są otwarci na natchnienia Boga zachęcającego: spakuj się i pojedź do Kórnika. Efekt jest zaskakujący i bardzo radosny. Gościmy tu bowiem ponad 500 osób dorosłych, ponad 250 dzieci oraz około 400 młodych ludzi. Do tego mamy ponad 120 wolontariuszy, wśród których są osoby ze wszystkich wspólnot działających przy naszej parafii – wyjaśnia ks. Grzegorz Zbączyniak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Wczorajszy dzień zakończył się koncertem uwielbieniowym w wykonaniu „Mocnych w Duchu”.

Równolegle do spotkania dla dorosłych, w sąsiadującej z „Oazą” szkole podstawowej odbywa się od wczoraj Laboratorium wiary dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat pod intrygującym tytułem „Jak zjeść Ducha Świętego”. Dzięki temu ich rodzice mają możliwość pełniej uczestniczyć w spotkaniu.

– Dzieci biorą udział w ciekawych warsztatach prowadzonych w grupach wiekowych przez członków zespołu „Mocni w Duchu”. Mają im one przybliżyć to, co najtrudniejsze, czyli postać Ducha Świętego wykorzystując kreatywność dzieci, szczerość i spontaniczność – wyjaśnia Marta Michalska, wolontariuszka ze wspólnoty „Bogu bliscy” działającej w kórnickiej parafii i współodpowiedzialnej za przygotowanie całego wydarzenia.

Część spotkania dla dorosłych zakończy dziś po południu Msza św. pod przewodnictwem poznańskiego biskupa pomocniczego Damiana Bryla.

O godz. 17 w „Oazie” rozpocznie się z kolei spotkanie dla młodzieży, które również poprowadzi zespół „Mocni w Duchu”. – Nazwaliśmy je „face2face”, czyli stań twarzą w twarz z Jezusem. To będzie spora porcja muzyki i modlitwy, jakiej może wielu młodych nie miało jeszcze nigdy okazji doświadczyć. Nie zabraknie też mocnych świadectw – wyjaśnia ks. Zbączyniak.