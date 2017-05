Premier Beata Szydło na prymicji syna: to wielkie święto dla naszej rodziny

To wielkie święto dla naszej rodziny – powiedziała premier Beata Szydło po Mszy św. prymicyjnej swojego syna Tymoteusza w parafialnym kościele MB Częstochowskiej w Przecieszynie koło Oświęcimia. Neoprezbiter ks. Tymoteusz Szydło udzielił uczestnikom liturgii specjalnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk.

Premier Beata Szydło po Eucharystii spotkała się z dziennikarzami. Towarzyszył jej ubrany w sutannę syn ks. Tymoteusz. Jak podkreśliła szefowa rządu, syn jest dla całej rodziny wielką dumą.

„Wczoraj w katedrze przyjmował święcenia, dziś odprawił swą pierwszą Mszę św. w rodzinnej parafii – dla naszych sąsiadów, dla rodziny. Tu został ochrzczony, przyjął Komunię św. i zaczynał służbę liturgiczną. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Życzymy Tymoteuszowi, by – jak pięknie powiedział na końcu – Pan Bóg sprawił, by wytrwał do końca w kapłaństwie. Dla naszej rodziny to jest wielki dzień, wielkie święto, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, niezmiernie dumni” – powiedziała.

Ks. Szydło jest jednym z trzynastu neoprezbiterów z terenu diecezji-bielsko-żywieckiej, którzy 27 maja przyjęli sakrament kapłaństwa w bielskiej katedrze.