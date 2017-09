Prezentacja książki-cegiełki na ratowanie dziennikarza PAP-u

W czwartek 21 września na konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przedstawiono książkę „5 pór roku w kuchni. Smak na życie”. Jej autorem jest Mariusz Wachowicz – dziennikarz PAP. 2 lata temu uległ on ciężkiemu wypadkowi, po czym po roku został wybudzony ze śpiączki, nadal jednak wymaga intensywnej rehabilitacji.

Dochód ze sprzedaży tej publikacji ma pomóc w sfinansowaniu tego kosztownego zabiegu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zona Zero w Warszawie.

Śpiączka to stan głębokiej utraty przytomności, będący objawem zakłócenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Mogą ją spowodować niektóre urazy lub ciężkie schorzenia, np. metaboliczne, albo ostre zatrucia, w wyniku których mózg przestaje funkcjonować.

Leczenie śpiączki rozpoczyna się od wsparcia czynności układu oddechowego i krążenia pacjenta oraz neutralizacji ubocznych objawów neurologicznych, np. często występujących drgawek. Następnie stosuje się odpowiednie dla danego przypadku leczenie specjalistyczne. Rezultatem terapii powinno być obudzenie chorego po kilku godzinach lub kilku dniach. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Czasem pomoc przychodzi za późno, pacjent umiera albo zapada w trwały stan śpiączki.

Na konferencji, która przebiegała pod hasłem „Jak powrócić ze śpiączki do życia. Efekty wszczepiania stymulatorów i rehabilitacji”, podkreślano znaczenie intensywnej rehabilitacji i stymulacji osób w stanie śpiączki. Zaznaczono, że należy przełamać dość powszechny pogląd, iż stan ten przekreśla chorego jako osobę już w chwili postawienia diagnozy. Często odbierana jest nadzieja na pozytywny rezultat leczenia, na wyzdrowienie i wybudzenie.

Obecny na konferencji dr Andrzej Harasim – neuropsycholog, członek Komisji Neuropsychologii PAN – podkreślił potrzebę rzetelnej informacji o chorobie i możliwościach jej leczenia zaraz po postawieniu diagnozy i wsparcia zarówno chorego, jak i rodziny. To na niej głównie skupia się walka o chorego i zdobycie funduszy na kosztowne jego leczenie i rehabilitację. Ważne są zatem rozwiązania systemowe i budowa kolejnych placówek pomagających chorym i ich rodzinom.

Ewa Błaszczyk – założycielka i prezes Fundacji Akogo?, osobiście doświadczona chorobą (jej córka Ola od 17 lat przebywa w stanie śpiączki) – zaznaczyła, jak ważne jest zaplecze technologiczne, specjalistyczny sprzęt, dotarcie do naukowców i prowadzenie badań zajmujących się tym tematem, „ściąganie” wszelkich nowinek naukowych, które mogą poszerzyć wiedzę i przyczynić się do lepszych wyników leczenia chorych będących w tym stanie. Jest ona inicjatorką powstania specjalistycznej kliniki Budzik, zajmującej się dziećmi w stanie śpiączki i przywracaniem ich do pełnej, o ile to możliwe, świadomości.

Książkę „5 pór roku w kuchni. Smak na życie” napisał Mariusz Wachowicz – dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, doktor nauk ogrodniczych, projektant ogrodów, autor kulinarnego bloga, pasjonat fotografowania. Cenił pamiątki przeszłości, zapomniane miejsca, zabytkową architekturę. Fotografował miejsca będące pamiątką po czasach i ludziach, których nie ma.

Ciężki wypadek, któremu uległ we wrześniu 2015 r., zmienił wszystko. Mariusza znaleziono nieprzytomnego w środku nocy na ścieżce rowerowej. Początkowo lekarze nie dawali mu szans na przeżycie: na długie tygodnie zapadł w śpiączkę, nie było z nim żadnego kontaktu. W rok po wypadku prof. Wojciech Maksymowicz – kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – przeprowadził nowatorską operację wszczepienia stymulatora pnia mózgu, dzięki której Mariusz zaczął powracać do życia.

Do pełni sukcesu potrzebna jest codzienna, wielogodzinna rehabilitacja. Postępy nie byłyby możliwe bez pomocy wielu osób, które z czasem stały się jego drugą rodziną: rehabilitantów, psychologów, neurologopedów. Jest to bardzo ciężka praca, którą Mariusz wykonuje, aby prawdziwie powrócić do normalnego życia.

Rehabilitacja kosztuje średnio 12-15 tys. zł miesięcznie. Aby sprostać tak dużym wydatkom, narodził się pomysł na wydanie tej książki. Im więcej osób sięgnie po nią, tym większe będą szanse na to, że chory znów będzie mógł aktywnie żyć.

Mariusz jest pod opieką Stowarzyszenia „To Ma Sens”, za którego pośrednictwem można wpłacać darowizny na jego rehabilitację (nr rachunku: 19 10902851 0000 0001 2977 5390). Można również wysłać charytatywny sms o treści POMOC 6674 na numer 75165 (koszt 6,15 zł). Za każdą pomoc organizatorzy akcji serdecznie dziękują.

Całemu temu przedsięwzięciu towarzyszy akcja #budzimyMariusza, #SmaknaŻycie, bo – jak mówią jej inicjatorzy – „życie jest smaczniejsze, gdy pomaga się innym”.

Książkę i akcję wspierają: Polska Agencja Prasowa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Katolicka Agencja Informacyjna, Polskie Radio, Program 1 TVP, Polska The Times, Wprost, Tygodnik Do Rzeczy, Tygodnik Sieci Prawdy, Tygodnik Gość Niedzielny, O! Kurczaki – portal edukacyjny.

Partnerzy ze smakiem na życie: Fundacja Akogo?, Stowarzyszenie To Ma Sens, SuperDrob, Igepa.

Koordynatorką akcji jest Anna Śmigielska, wydawnictwo@zonazero.pl, „5 pór roku w kuchni. Smak na Życie” – Mariusz Wachowicz, pod redakcją Katarzyny Pinkosz i Anny Chmielewskiej, Wydawnictwo Zona Zero.