Prezes FDNT krytycznie o musicalu „Człowiek z La Manchy”

Ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia skrytykował musical „Człowiek z La Manchy” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Został on wystawiony na deskach Teatru Powszechnego w Radomiu, podczas 40-lecia istnienia tej placówki kulturalnej.

Ks. Kowalczyk wygłosił homilię podczas Mszy św. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Mówił, że sztuka jest potrzebna do wyrażania głębi ludzkich doświadczeń, jak również i wiary. Tłumaczył, że kultura to działanie, które powoduje, że człowiek idzie kilka kroków dalej i staje się lepszy. – By przekazać kulturę trzeba ją tworzyć – powiedział.

Prezes FDNT skrytykował musical „Człowiek z La Manchy” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego, który wystawiono w radomskim teatrze. – Niby dobrze zagrana i zaśpiewana, ale z dużym elementem kpiny z sakramentów i Kościoła. Nie może budzić powszechnego uznania mimo, że wielu uznało ją za coś wielkiego. Martwi mnie, że w wielu utworach bardzo często tym, który musi dostać największe cięgi jest Kościół. Trzeba chronić rzeczy, z których nie można czynić kpiny, z Eucharystii czy spowiedzi. Tego czynić nie możemy – mówił ks. Kowalczyk.

Podkreślił, że z niepokojem obserwuje, to co dzieje się we współczesnej kulturze, a niektóre dzieła „sztuki” go przerażają. – Są takie utwory sceniczne, które sprawiają, że człowiek obejrzy i wychodzi gorszy – mówił ks. Kowalczyk. Jak dodał, jest to dramat współczesnej kultury.