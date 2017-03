Z kim papież spotka się w Mediolanie?

W najbliższą sobotę 25 marca Franciszek złoży jednodniową wizytę w Mediolanie. Będzie to jego pierwsza podróż po Włoszech w tym roku. Ojciec Święty spędzi tam ponad 10 godzin, spotykając się w tym czasie z rodzinami uchodźców i imigrantów, kapłanami i osobami konsekrowanymi, więźniami, dziećmi i ogółem wiernych, odprawi dla nich Mszę św. i odpowie na pytania skierowane do niego przez niektóre grupy uczestników.

Papież odleci śmigłowcem z Rzymu-Fiumicino o godz. 7.10 i o 8 wyląduje na lotnisku Mediolan-Linate. Po powitaniu odjedzie samochodem do ośrodka „Białe Domy” w dzielnicy Forlanini, gdzie najpierw odwiedzi dwie rodziny w ich mieszkaniach, po czym spotka się z miejscowymi mieszkańcami na placu przed „Białymi Domami”, a następnie z przedstawicielami rodzin cygańskich, muzułmańskich, imigrantów i miejscowej ludności. Franciszek porozmawia prywatnie z poszczególnymi osobami i pozdrowi wszystkich.

O godz. 10 przybędzie na spotkanie z kapłanami i osobami konsekrowanymi do miejscowej katedry, gdzie powita go arcybiskup Mediolanu kard. Angelo Scola, po czym odpowie on na kilka pytań zadanych mu przez obecne tam osoby. O 11 na dziedzińcu przed świątynią rozpocznie się różaniec, następnie Ojciec Święty odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

Na godz. 11.30 zaplanowano przybycie Franciszka do więzienia św. Wiktora (Casa Circondariale di San Vittorio) – spędzi on tam prawie 3 godziny, spotykając się z kolejnymi osadzonymi tam więźniarkami i ich dziećmi, z ok. stu mężczyznami, spożyje z nimi obiad i spędzi około pół godziny na odpoczynku w pokoju miejscowego kapelana. Po raz pierwszy w dziejach dotychczasowych podróży po Włoszech Ojciec Święty wypoczywać będzie poza miejscową kuria biskupią.

Z zakładu karnego Franciszek uda się do pobliskiej Monzy, gdzie w tamtejszym parku rozpocznie się o godz. 15 Msza św. pod jego przewodnictwem i z jego kazaniem. Po jej zakończeniu ok. 16.30 odjedzie do Mediolanu, gdzie na słynnym stadionie San Siro spotka się z dziećmi przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania i odpowie na pytania, zadane mu przez jedno z nich, jedno z rodziców i przez przedstawiciela katechetów.

O 18.30 nastąpi pożegnanie na lotnisku Linate i odlot do Rzymu-Fiumicino, gdzie papież spodziewany jest o 19.30.